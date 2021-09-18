Бейонсе мира насекомых

В 2011 году учёный Брайан Лессард открыл новый вид мух. Он решил дать мухе оригинальное название и тем самым доказать, что таксономия — классификация видов — вещь далеко не скучная. Он посмотрел на интересные золотые волоски на теле мухи, ее золотую круглую попу и подумал, что муха явно является «дивой» своего вида. Так что Брайан решил назвать новый вид в честь дивы человеческого мира — Бейонсе. Лессард сказал, что шикарная фигура женщины и ее яркие сценические наряды не оставили никаких сомнений.

Кстати, это довольно распространенная тема в науке. Так вид ос назвали в честь Шакиры, а четыре вида стрекоз именами участников Queen.