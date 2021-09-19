Удивительные и неприятные открытия, на протяжении долгих лет таившиеся для пытливых умов украинских министров и депутатов на теневой стороне окружающей их действительности, вышли на свет. И, как-то, все разом, одновременно. Вдруг выяснилось, что Украина — единственная страна Европы, которая не заключила с Россией долгосрочное соглашение о поставках газа. Ну, она же против “Северного потока — 2″ боролась и продолжает бороться. Ей это соглашение по морально-политическим и идеологическим причинам претило. В итоге, закупать она будет всё равно российский газ, который ей по реверсу из Европы поставят, но за бешеные деньги. Во-первых, потому, что реверс по определению означает крупную наценку. Что называется, любой каприз за ваши деньги, но за достаточно большие. Во-вторых, газ с начала года в цене вырос в разы. Ну, и…

Сверх того, оказалось, что на Украине недостаточно угля, причём не хватает миллионов, если не десятков миллионов тонн. Закупать его собираются в Польше, Казахстане и США, откуда первые две партии уже пошли. Да и в Австралии или ЮАР можно. Почему бы нет? Дорого, правда, это всё, из-за транспортных тарифов, кроме, разве что, Польши, но той самой уголь нужен — много она не даст. Не в Белоруссии или, того хуже, России же уголь закупать?! На Украине, правда, своего угля море, но залегает он на Донбассе, а там ДНР и ЛНР. С ними никакой диалог и никакая торговля невозможны по определению. Правда, по Минским соглашениям они давно могли получить своё и никто бы ни там, ни в Киеве не заморачивался, но эти соглашения никто на Украине соблюдать не будет, о чём давно всему миру и заявили. Такие уж в украинском начальстве больные на всю голову люди подобрались…

Ну и, вишенка на торте, до украинской власти после Афганистана начало доходить, что за неё никто с Россией воевать не будет. Что спровоцировало эту власть на очередную серию анекдотических заявлений, насчёт срочного превращения её страны в военный лагерь, создания в ней гибкой современной экономики и вообще уподобления Израилю, который окружён со всех сторон более чем недоброжелательными соседями и откровенными врагами, но от этого только крепче стал. Ну, Израиль-то стал. А Украина тут причём?! Единственное, что её с Израилем роднит, так это исходная национальность её суперболтливого комика-президента. Но это актив слабый. А что кинут Украину, досуха выдоив и насмерть испортив её отношения с Россией, — это точно. А зачем она ещё нужна? Нету у неё других функций, кроме как быть использованной и кинутой. Тоже мне, новость!