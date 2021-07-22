Отстранен режиссёр открытия Олимпиады

Отстранение режиссёра открытия Олимпиады за шутку о Холокосте 23-летней давности заставляет напрячься других деятелей шоу-бизнеса.

Конечно, в Японии особая культура. Если в этой культуре 23 года — это маленький срок давности для преступлений над шутками, то это их дело. Если МОК или другие международные организации, спонсоры потребовали убрать режиссёра, то это плохая новость для творческих деятелей всего мира.

В том числе России. Даже если не брать молодых стендаперов, актеров Камеди Клаба, на которых такого компромата можно найти много. Например, есть Иван Ургант, который мог бы в будущем стать снова ведущим Евровидения или другого мирового форума, податься в режиссёры. Но у него тоже были шутки и о красных комиссарах на Украине, и о Холокосте, и о Второй Мировой войне.

В Токио были и другие отстранения сотрудников от Олимпиады за моральные проступки. Круг запретных тем и срок давности увеличивается. Женщин трогать нельзя, чернокожих нельзя, войну нельзя. Самый верный путь был бы брать режиссеров из монахов.