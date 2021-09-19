Выборы закончились

Особых сюрпризов нет. Известные люди, а они по большей части в «Единой России», которая на этих выборах сделала ставку на имена (Лавров и Шойгу, конечно, совсем уж тяжёлая артиллерия, но и остальные участники забега от ЕР не с улицы пришли), выигрывают у людей неизвестных, малоизвестных или отметившихся в своей политической карьере исключительно тем, что они были против. Нет у партий, которые всё время против, особых шансов. По «Яблоку» видно. Да и не только по нему. При этом явка умеренная, никто на избирательных участках не душится, но так ведь и коронавирус заставляет осторожничать. Зато те, кто решил голосовать удалённо, отработали бодрячком.

Значит ли это, что проигравшие спокойно признают поражение и постараются к следующим выборам наверстать упущенное? Не значит. Опять же, что конкретно значит «наверстать»? По большей части вся их работа свелась к тому, чтобы придумать себе лозунг позвонче и его высказать порезче, да ещё не забыть указать, под каким номером тот квадратик числится, где данную конкретную партию отметить надо. А уж галочкой её надо отметить, крестиком или ещё каким знаком, то избиратель пускай сам решает. Это на его добрую волю и личное усмотрение. Ну, а поскольку помянутый избиратель отлично понимает, что как только он ту или иную партию отметит, на том её интерес к нему до следующих выборов и закончится, отмечает он их всех с ленцой и без фанатизма. Такая уж эпоха настала. Трезвая и скептическая.

Партии и политики особенно даже и не притворяются. Так, отбывают номер, как те старые пуделя в цирке. Без огонька. Ну, сказал дрессировщик влезть на тумбу — влезли. Ну, гав! Но не гав-гав-гав, а единоразово. Надо же и силы беречь. Опять же: что оппозиция предлагает? Одни — передел всего. Опять?! Другие — коммунизм. Помнится, Хрущёв его ещё в 80-м обещал. Многие верили, не слишком задумываясь о реалистичности этих обещаний. Третьи бьют на то, что они против нового застоя. И это особенно глупо, так как по всем параметрам основной, массовый избиратель, как раз за. Кому застой, а кому стабильность с последовательным ростом экономики и курсом на устойчивое развитие страны. А так как опыт говорит, что ни от каких грядущих перемен лучше не будет — будет только хуже, и намного…

В общем, понятно. Нет никакой веры в то, что приход новых людей во власть подвинет бюрократию, сделает жизнь веселее и, тем более, поспособствует справедливости, закону и порядку. Да, новые могут прийти. Вот только будут они ещё более бестолковые и куда более голодные и вороватые, чем те, которые наверху нынче заседают. Не для того они идут во власть, чтобы всё в стране обустраивалось по уму. Тут старый принцип работает: «На то и власть, чтобы наесться всласть». По соседней Украине это как нельзя лучше видно. И, кстати! Признают наши выборы на Западе или не признают, и по всей стране их не признают, или, как французы уже заявили, выборочно, в Крыму — какая разница? Что их у нас, проводят исключительно для признания Западом, что ли? Своя страна, свои заморочки. Поглядеть, так ещё и неплохо живём…