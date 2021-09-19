Греция отправит свои противоракетные комплексы в Саудовскую Аравию

Сообщение о том, что Греция (Греция!!!) отправит свои противоракетные комплексы «Патриот» в Саудовскую Аравию, чтобы хоть чем-то заполнить вакуум, возникший после вывоза оттуда американцами своих установок аналогичного типа, в рамках сокращения военного присутствия Соединённых Штатов на Ближнем Востоке, обескураживает. Нет, схема ясна. У саудовцев внезапно для них появились катастрофические бреши в обороне, при том, что со стороны Ирана они ждут чего угодно и периодически их нефтепромыслы и нефтеэкспортную инфраструктуру вражеские ударные беспилотники атакуют. Плюс ракетные обстрелы их территории со стороны Йемена продолжаются и будут продолжаться. И тут жаловаться не на кого — они в этом сами виноваты, развязав в Йемене войну против хоуситов, с которыми справиться не смогли, хотя разнесли всю их страну и частично её оккупировали.

Ситуация вопиющая. Денег у Саудовской Аравии море. Оружия на складах хватит на весь Ближний Восток. Оборонные соглашения с США, казалось бы, железобетонные. С 40-х годов работают! Причём буквально только что, при Дональде Трампе, Эр-Рияд более чем на $ 100 млрд. соглашение с Америкой на поставки вооружения и военной техники заключил. Как можно было такого крупного партнёра и старинного союзника бросить на произвол судьбы?! Оказывается, можно. Впрочем, если Штатам можно вытирать ноги о Францию, почему это нельзя делать в отношении Саудовской Аравии? Она, конечно, не Афганистан, который Вашингтон просто сдал талибам, но, как выясняется, для Белого дома немногим лучше. Тем более, для Байдена и демократов как таковых, что Трамп, что республиканцы в целом — черти из ада. Так что, разрушить всё, что те создавали, вне зависимости от того, к каким последствиям это приведёт — дело святое и благое.

В итоге саудовцы, начав лихорадочно искать, чем заполнить образовавшиеся дыры в противоракетной обороне страны, причём не завтра или послезавтра, а здесь и сейчас, нашли только Грецию с её вечным дефицитом бюджета, требующим денег, денег и ещё раз денег — откуда и за что угодно. Так что теперь, видимо, безопасность Мекки, Медины, Эр-Рияда и Джидды будет зависеть от того, когда и в каком состоянии потомки греческих гоплитов и колесничих им свои б/ушные «Патриоты» поставят. А поскольку что-то смутно подсказывает, что комплексы эти на Аравийский полуостров с полуострова Пелопонесского вряд ли прибудут в заводской смазке… Ну, в конце концов, если что не то случится, Афины потенциальные убытки саудовцам оливками возместят, компотом из персиков, апельсинами или там, маленькими круглыми перчиками, которые они фаршируют козьим сыром, в оливковом масле. С этим товаром у них всегда всё хорошо.