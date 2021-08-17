Disney отправит Скарлетт в черный список

Компания Disney не особенно обрадовалась судебным искам, которые подала против них Скарлетт Йоханссон. Как мы помним, актриса уверена, что онлайн-показ «Черной вдовы» лишил ее огромных процентов с кассовых сборов, и намерена получить солидную неустойку.

В студии продолжают отбиваться, но к юридическим играм добавили и творческий бойкот: источники сообщают, что в Disney отказались от всех проектов с участием чрезмерно настойчивой актрисы. Что за проекты это были — пока неизвестно и всерьез можно говорить лишь о «Башне ужасов»: фильм, судя по всему, решили попросту заморозить.

Проскакивает легкое подозрение, что голливудская богема в последние годы как-то немножечко не с тем злом сражается. И чем разбрасывать вокруг смрадные «бомбы» с воспоминаниями о домогательствах, лучше бы занялись трудовой этикой, а то отношения все чаще сводятся к грызне за лишний доллар, выхваченный из кармана партнера.