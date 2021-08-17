{ 17 августа 2021 }

Disney отправит Скарлетт в черный список

Рубрики: [Telegram]  [Скандалы]  
Метки:

 Скарлетт Йоханссон

Компания Disney не особенно обрадовалась судебным искам, которые подала против них Скарлетт Йоханссон. Как мы помним, актриса уверена, что онлайн-показ «Черной вдовы» лишил ее огромных процентов с кассовых сборов, и намерена получить солидную неустойку.

В студии продолжают отбиваться, но к юридическим играм добавили и творческий бойкот: источники сообщают, что в Disney отказались от всех проектов с участием чрезмерно настойчивой актрисы. Что за проекты это были — пока неизвестно и всерьез можно говорить лишь о «Башне ужасов»: фильм, судя по всему, решили попросту заморозить.

Проскакивает легкое подозрение, что голливудская богема в последние годы как-то немножечко не с тем злом сражается. И чем разбрасывать вокруг смрадные «бомбы» с воспоминаниями о домогательствах, лучше бы занялись трудовой этикой, а то отношения все чаще сводятся к грызне за лишний доллар, выхваченный из кармана партнера.

НЕВМИНКУЛЬТ


Похожие посты:


  1. Евгений Плющенко перенёс Тимати в чёрный список

    2. Евгений Плющенко перенёс Тимати в чёрный список

    Муж Яны Рудковской Евгений Плющенко не смог остаться в стороне от конфликта Тимати и Димы Билана. Фигурист заявил, что все выпады рэпера – это лишь попытка пропиариться. – До вчерашнего дня я находился с Тимати в нормальных отношениях, [Читать...]


  2. ЧЕРНЫЙ СПИСОК СЕРГЕЯ ЛОМАКИНА

    3. ЧЕРНЫЙ СПИСОК СЕРГЕЯ ЛОМАКИНА

    РЕПРЕССИИ Ему вдребезги разбили машину. На следующий же день после того скандального эфира, когда он (вместе с нынешним боссом “вестийного” ТВ Олегом Попцовым) в довольно напористом ключе “допросил” Ельцина. Интервью видела вся страна. В том числе и соседи. [Читать...]


  3. Джордж Лукас доверил «Звездные войны» Disney

    4. Джордж Лукас доверил «Звездные войны» Disney

    Джордж Лукас решил продать свою кинокомпанию Lucasfilm. Теперь Lucasfilm станет частью корпорации Disney. Сделка принесла Джорджу Лукасу более $4 .000 000 000. В официальном заявлении, которое цитирует The Hollywood Reporter, Джордж Лукас попытался обосновать свое решение: «Пришло время передать «Звездные [Читать...]


  4. ЧЕРНЫЙ СПИСОК НАРОДОВ

    5. ЧЕРНЫЙ СПИСОК НАРОДОВ

    Эдуард ЛИМОНОВ, основатель “Лимонки” и Главный гранатомет “Нового Взгляда”, который ровно три года назад (в феврале/марте 93-го) сражался в Югославии “Плохие” народы существуют. Коллективная вина народов существует. Сталин был прав, наказав малые народы за их военные преступления, совершенные [Читать...]


  5. Студия Disney не будет сотрудничать с продюсером «Пиратов Карибского моря»

    6. Студия Disney не будет сотрудничать с продюсером «Пиратов Карибского моря»

    Студия Walt Disney не собирается продлевать контракт с Джерри Брукхаймером («Пираты Карибского моря», «Одинокий Рейнджер», «Ученик чародея», «Принц Персии: Пески времени»). В перспективе Disney собирается сфокусироваться на продукции собственных брендов (Disney, Pixar, Marvel и Lucasfilm), в то время [Читать...]

$LF

Оставьте комментарий



«««