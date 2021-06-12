Фрейдистские комплексы

Возведение фундамента (!) 47-этажной башни Национального космического центра, в которой, после её завершения, будут работать 20 тысяч человек, о котором сообщили с явной гордостью московские власти, несомненно наше главное достижение по части космоса за последние годы. Чего там только не предусмотрено, в этом центре! Даже отраслевому банку место найдётся. Так что, пока наивные и недалёкие иранцы, индусы, израильтяне, китайцы и американцы занимаются Луной, американцы и китайцы Марсом, а американцы дальним космосом, наши эффективные менеджеры суперофисы строят. Ну, кого что интересует и у кого что получается. С немалой, надо сказать, личной прибылью — по космодрому «Восточный» это так видно…

С башнями у нас как-то особенно всё здорово выходит. То ли по Фрейду, сексуальные комплексы свои начальство наше корпоративное компенсирует, которые у него в подростковом возрасте были, то ли не в силах устоять перед соблазном лёгкого побочного заработка на казённых деньгах, то ли фетиш какой-то у них у всех — построить, пока они при власти и бюджетах, себе башню, а то и не одну. Или не умеют больше ничего? Тоже возможно. К примеру, «Газпром», который не «Роскосмос»: денег у него не в пример больше и опыт строительства башен не в пример круче. И не только московской, но и в Питере. Помнится, «Лахта-центр» такой башней отметился… Только вот, судя по всем прогнозам, с первого места по экспорту газа мы вот-вот на третье уйдём, после Катара и США. Зато с башнями.

Интересно, что не так уж много времени прошло с того времени, когда в нашей науке и промышленности всем заправляли не строители высотных офисов, а генеральные конструктора, которые занимались своими непосредственными обязанностями, по результатам чего страна и была сверхдержавой. По нынешним временам — нищеброды. Офисы — ужас, летящий на крыльях ночи. Оборудование сверхпримитивнейшее. Условия жизни и работы — скотские. Зарплаты и машины такие, что нынешние даже в эту сторону бы не глянули. Как они в таких условиях добивались того, чего добивались? Что ими двигало? Как они без башен офисных, иномарок и личных самолётов обходились? Загадка. Разгадает её начальство — останется на карте страна. Нет — может и не остаться. Да и зачем? Башни же все к тому времени уже будут построены…