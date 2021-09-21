Жадность сгубила французов

Как ожидалось, создание военно-морского альянса Австралии, США и Великобритании AUKUS «аукнулось» сразу по всем фронтам. Больше всего, естественно, голосила кинутая через колено Франция, которой вместо контракта на $50 млрд досталось лишь «Извини» с австралийским акцентом. Позже к французам присоединился Китай, который прекрасно понимает, что 12 АПЛ в Тихом океане явно не Большой Барьерный риф будут изучать. На полях отметился и МИД РФ, напомнивший французам про «Мистрали», впрочем, вы же знаете МИД РФ.

Из очевидного всем понятно, что главные бенефициары сделки — американские General Dynamics (GD) и верфи Huntington Ingalls Industries (HII). Разумеется, формально Австралия выбирает между британским ASTUTE и американской Virginia, но достаточно взглянуть на темпы производства АПЛ в США и Великобритании, чтобы понять, что речь идëт буквально о разных весовых категориях.

На публику сейчас, естественно, идут разговоры о передаче технологий и строительстве подлодок непосредственно в Австралии, но подумайте сами — с тем же успехом те же «Мистрали» могли быть построены и в России. Сперва Австралия получит от США одну лодку (исключительно для обучения экипажа), позднее — ещë одну (для отработки действий в группе). А позднее внезапно выяснится, что производственный график оставшихся 12 лодок для ВМС США идеально подходит для австралийского контракта — ну и чего, как говорится, «огород городить»?

И виноваты в этом прежде всего именно французы. Когда лягушатники впаривали австралийцам свои «Барракуды», сумма контракта уже была за пределами здравого смысла — $28 млрд за 12 лодок и технологии НЕатомных субмарин, хотя себе Франция хотела построить 5 лодок за $10 млрд. Аппетит приходит во время еды, и вот контракт уже подрос до $48,3 млрд., а после и до $60 млрд. И это за подлодку, которой фактически нет — первенца серии Suffren заложили в 2007 году, спустили на воду в 2019, сдали флоту в 2020 (но это не точно).

Логично предположить, что на определенном этапе до австралийцев дошло, что $60 млрд. — это очень много денег и за такие деньги стоит поискать что-то более интересное. Для понимания — на эти деньги гипотетически можно купить 10 авианосцев типа «Нимиц» или все эсминцы УРО «Арли Бëрк» ВМС США. Вероятно, где-то на этапе этих сомнений в Минобороны Австралии и возникли эмиссары США и Британии с предложением «от которого нельзя отказаться».

Жадность сгубила фраера. И французов тоже.