Вчера закончились теледебаты

В связи с форматом и временем выхода в эфир подробно разбирать их влияние на выборы не имеет смысла. Но всё же что запомнит масса зрителей, которая смотрела их, собираясь на работу или засыпая? Легче всего было бы запомнить драку, но её в этом году не было.

Событий, ставших настолько запоминающимися, чтобы они вышли за пределы эфира, было немного. У Жириновского упали штаны. Максим Шевченко защитил Навального, а затем ВГТРК удалила видео с этими дебатами. И, как это ни удивительно, Виктория Дайнеко попала в новости из-за неоднозначного ответа о Крыме и Украине. Эти события, скорее всего, останутся в памяти масс.

Среди партий с помощью внешнего вида смогла запомнится партия «Зелёная альтернатива» — все её кандидаты надевали футболки с котом. Это должно помочь им выполнить задачу по победе над партией «Зелёные». Отметим, и большую белую звезду на одежде РПСС. Партийные флажки на тумбах уже не работают как запоминающийся символ, их стало слишком много.

Главной конфликтной частью дебатов стало умное голосование. Но не Навального, а в принципе: спор, нужно голосовать за малые партии, которые якобы не имеют шансов пройти в думу, или надо довериться ветеранам Жи, Ми и Зю. Если в начале дебатов оппозиционеры скорее объединялись в критике «Единой России», то к последней неделе водораздел пошёл между парламентской оппозицией и непарламентской.

Содержательно самой популярной темой стало благосостояние населения — на низкие зарплаты постоянно напирали оппозиционеры. Ситуативной популярной темой стали мигранты — возможно, без известных происшествий на них бы обращали меньшее внимание. Самой популярной конкретной претензией к власти, к «Единой России» стала пенсионная реформа.