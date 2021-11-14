Резолюция о недопустимости героизации нацизма

Россия в очередной раз выдвинула на рассмотрение Генассамблеи ООН резолюцию о недопустимости героизации нацизма. Её, кстати, приняли абсолютным большинством голосов, но с двумя интересными исключениями: США и Украина голосовали против. Ну и, знамо дело, основные союзники Соединённых Штатов, включая страны, которые входили в Третий рейх, включая Германию, воздержались. Исключительно любопытный тест. И тут можно как угодно изворачиваться на тему того, что раз эту резолюцию Москва выдвинула, то на самом деле имела она в виду никакой не нацизм, а какую-то хитрую комбинацию, которой Вашингтон и Киев вдвоём героически и противостояли. Не суть.

Понятно, что если Россия выдвинет даже резолюцию против каннибализма или с осуждением работорговли и погромов, нынешние Штаты и Украина будут против. Интересно, если Путин выступит напрямую с осуждением Гитлера, Гиммлера и Геббельса, что Зеленский скажет? Нет, понятно, что он в ответ в основном будет на Сталина пенять и во всём обвинять советскую и нынешнюю российскую власть. Так ведь с его точки зрения, он ничем не рискует. Нынешнее украинское правительство в принципе перешло в режим полной отмороженности слов и действий, не опасаясь никакой внятной реакции со стороны Москвы. Ну, говорит наше начальство что-то, насчёт Украины, так оно же только говорит. А американцы говорят своё, и ещё и крышу обещают…

Кстати, тут даже не столь важно, кому они её обешают. Сменят Зеленского на кого-нибудь не столь откровенно наглого и придураковатого, что, украинская политика изменится, что ли? Там есть один проверенный веками метод наведения порядка: военный, с последующей лёгкой перетряской всего состава «управленцев», которые, как правило, получив по мозгам — неважно, от Петра или Екатерины, Ленина или Сталина, на какое-то время приходят в чувство, начиная испытывать страх Б-жий. Впрочем, ненадолго, начиная доить тех, кто их взял под контроль с выработанным веками и доведенным до совершенства искусством. А с учётом того, до какого состояния доведена экономика Украины, начальство наше до того не хочет снова ею заниматься…

Вот и голосуют украинские дипломаты, вместе с американскими, против осуждения героизации нацизма. То есть ЗА то, чтобы можно было нацистов и их союзников и приспешников делать героями. Ну, вот оно, светлое нацистское будущее современного мира. И тут национальное происхождение Зеленского, Блинкена и Нуланд никакого отношения к происходящему не имеет. В конце концов, у гитлеровцев юденраты были? Были. И еврейская полиция в гетто была. Их личный состав с семьями в последнюю очередь в расход пускали, и некоторые даже войну пережили. Тот самый случай. Как писал Зеэв Жаботинский, каждый народ имеет своих мерзавцев. Еврейских политиков, дипломатов и чиновников это тоже касается, в том числе украинских и американских…