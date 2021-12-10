Представитель Госдепа США заявил, что расширение НАТО является следствием «политики открытых дверей»

Представитель Государственного департамента США заявил, что расширение НАТО является следствием «политики открытых дверей», которой придерживается альянс. Причём НАТО — структура чисто оборонительная, так что беспокоиться по поводу его продвижения к границам России не стоит. Ну, в самом деле! Подумаешь, учения проводятся в Прибалтике и на Украине, с отработкой ядерного бомбометания по России, разговоры о перемещении американских ядерных арсеналов в Европе с территории Германию в Польшу идут, ракеты, радары и склады военной техники к российским границам подтягиваются… Это же ни против кого не направлено! Чего ради русские раз за разом об этом речь заводят?

Прямо даже складывается такое впечатление, будто в Москве не верят джентльменам, когда те честное слово дают, что это не против них. Обидно, да?! Обычные открытые двери, ничего такого особенного. Ну, а когда двери открыты, в них чего только ветром не нанесёт! Вот и прибило к альянсу разного всякого хлама из Восточной Европы и с постсоветского пространства. Пришлось принять. Не обижать же людей. Зато их страны теперь гарантированы от чьего-нибудь внешнего вмешательства. Вдруг, скажем, Китай решит в ответ на открытие представительства Тайваня в Литве в эту самую Литву вторгнуться. И зачем Евросоюзу бои на литовско-китайской границе? А тут как раз НАТО всем альянсом! Как выскочит, как выпрыгнет… Полетят от заморского агрессора клочки по закоулочкам!

Не очень понятно, правда, если в НАТО вечный праздник открытых дверей, почему туда нельзя и России с Китаем войти. Двери же открыты? Открыты. Расширяется альянс на восток? На восток. Ну, так самое первое дело — Москву и Пекин туда пригласить. Сразу бы все вопросы с мировой безопасностью были бы решены. Да и с военной точки зрения блок сильно бы укрепился. Глядишь, одним выстрелом бы двух зайцев и убили. Так ведь нет. Не делает никто ни нам, ни Китаю такого предложения. Наверное потому, что с приёмом в НАТО всё по Оруэллу происходит. «Все животные равны, но некоторые более равны, чем другие». Тогда, конечно, понять можно. Большой Белый Отец из Вашингтона сам решает, кого из туземцев пригреть. Ну, да пущай. Главное, чтобы им в настежь открытые в НАТО двери чего венерического не занесло. А то с открытыми дверями всякое бывает в этом мире…