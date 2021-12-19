Неожиданный поворот приобретают события, связанные с криками, истерикой и нервными телодвижениями политиков и прессы вокруг «глобального потепления». Учёные (западные, не наши, так что «Газпром» и «Роснефть» тут точно ни при чём, хотя обвинять обе российские госкорпорации и персонально Путина в том, что исследование, о котором речь, именно они и организовали) построили модель развития событий, в результате которых в Европе в историческое время случился Малый ледниковый период со всеми его жуткими летними заморозками, неурожаями, смутами, войнами, голодом и эпидемиями. Получилась крайне интересная картина, после которой поборников «зелёной энергетики», которая невесть каким образом должна в кратчайшие сроки вытеснить углеводородную и атомную, надо ловить и сажать на кол. Ну, или по деревьям развешивать.

Произошло всё помянутое безобразие, перетряхнувшее Европу и не только её (Великая чума, вымирание поселений викингов в Гренландии, наше Смутное время и победа гёзов над испанцами как раз оттуда родом) ровнёхонько из-за… очередного потепления климата, вроде того, которое мы сейчас и наблюдаем. Они циклами идут. Большая масса льда из подтаявших полярных шапок оказалась в океане, произошло резкое охлаждение океанской воды, нарушилась её привычная циркуляция (кому неясно, течения разбалансировались), поменялась солёность и пока всё опять не пришло в норму, несколько столетий у человечества было чем заняться, на тему выживания. Благо, тот же “Северный поток — 2″ немцы раньше конца 2022 года не сертифицируют? Ну, так и не надо.

Что нас, судя по всему в скором будущем, ожидает, на фоне мечты идиотов о возвращении к ветрякам, прорыве в солнечной энергетике и производстве электромобилей, для которых электричества в мире в достаточном количестве нет и взять его будет неоткуда, если события будут развиваться по вышеописанному сценарию, предсказать трудно. Одна надежда на китайцев, индусов и на то, что западники так Путина достали, что он, похоже, перестал слепо верить во всю ту лапшу, которую они на уши Горбачёву и Ельцину повесили, а Чубайс сотоварищи её и ему до сих пор вешают. Дай ему (Чубайсу) Г-дь Б-г Грету Тунберг в четвёртые жёны — в воздаяние за всё сделанное им для страны. Какой забавный может из всего вышеописанного выйти карамболь! Даже представить его, и то на душе теплеет…