Финляндия готовится к новой эпохе в отношениях с Россией

Руководство Финляндии явно готовится к новой эпохе в отношениях с Россией. Информация о том, что эта страна может в ближайшее время вступить в НАТО, что резко увеличит протяжённость общей линии непосредственного соприкосновения границ Североатлантического альянса и России, а также внезапно высказанное финским начальством острое недовольство теми условиями обеспечения национальной безопасности России, которые были выдвинуты Москвой НАТО и Соединённым Штатам, как основной стране этого военно-политического альянса, говорят именно об этом. Хотелось бы, конечно, интерпретировать происходящее каким-то более оптимистическим образом, да только никак не получается.

В принципе — нормально. Геополитика тем и славится, что нет в этом мире ничего вечного, и даже ничего долгоиграющего нет. И без того столько десятилетий Россия в Европе не воевала… Было бы странно, если бы её никто не попытался попробовать на прочность, как сейчас в наших отношениях с Западом и происходит. В НАТО же не только Украина с Грузией рвутся (Молдавии приготовиться). Альянс намерен расширяться на Балканах и на северном направлении. Помимо Финляндии в него и Швеция вполне может вступить. Польша и три постсоветские республики Прибалтики это сделали — и давно. А у них история отношений с Россией не лучше, чем у шведов и финнов, которые с ней тоже столетиями воевали, хотя в итоге предпочли пока ещё проводимый ими в жизнь нейтралитет.

Финляндия с 1809 до 1917 гг. вообще-то была автономным государством в составе Российской империи? Была. В войне 1939-1940 гг. свою независимость, хоть и ценой изрядных территориальных потерь отстояла? Отстояла. По итогам Великой Отечественной войны ей Сталин эту самую независимость оставил, несмотря на то, что запросто мог её ликвидировать? Оставил, как и Австрии, в обмен на нейтралитет. А теперь, чего же Хельсинки не попробовать сменить этот статус? Политики там уже совсем не те, кто понимал, зачем он их стране. Новое поколение политиков, во всей Европе новое. Пересматриваются там итоги Второй мировой войны, что бы по этому поводу Москва ни говорила. А в итоге такого рода ревизий всегда происходят новые войны, после которых наступает новое равновесие, в зависимости от того, кто в итоге выиграет, а кто проиграет. Вот к этому в итоге всё и придёт…