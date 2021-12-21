{ 21 декабря 2021 }

Запад не будет с Россией всерьёз обсуждать её предложения по обеспечению взаимной безопасности

Рубрики: [Telegram]  [политика]  

Не будет Запад с Россией всерьёз её предложения по обеспечению взаимной безопасности обсуждать. И проводить конференцию по сферам влияния не будет, поскольку «для НАТО это было бы шагом назад и движением в неверном направлении». О чём откровенно заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, человек в политике искушённый и много чего сделавший для того, чтобы отношения НАТО с Россией стали такими, как они теперь являются. Не будут западники никаких письменных гарантий никому ни по какому поводу давать. Хотя считают полезным обсуждать «меры укрепления доверия, контроля над вооружениями, повышение прозрачности учений и снижение напряжённости». Так порадовал НАТОвец!

Переводя сказанное на русский язык, коль скоро НАТО заехал на традиционную с точки зрения обеспечения безопасности России территорию, вопреки всем уверениям, которые давались Горбачёву (который теперь никто, звать его никак и предъявить он никому ничего не может, да и нечего ему предъявлять — он ни с кого ничего нужного в письменной форме не требовал) и Ельцину (который вообще давно на том свете), так не отъезжать же альянсу к исходным границам своей дислокации! А вот продолжать молоть воду в ступе, морочить наивному российскому руководству головы и рассказывать ему сказки, параллельно шпионя, где только возможно, альянс готов. За что ему, очевидно, нужно быть благодарными во веки веков, аминь. Скажите, туземцы, белым людям спасибо и на этой их небольшой милости!

Нет, ну, в принципе, было ожидаемо и тут ни изумляться, ни расстраиваться не стоит. Было бы очень странно, если после 30 лет успешного надувания собственных щёк и российского политического руководства кто-то на Западе внезапно прозрел, устыдился того, что они в НАТО наворотили, осознал, что дальше будет и нашёл в себе силы свернуть с накатаных рельсов. Тут одна рекомендация: нанеся противнику максимальный урон в живой силе и технике, по методам хоть Великой Отечественной войны, Кореи или Вьетнама, хоть Афганистана, вести с ним переговоры с позиции силы. Как показала Сирия, кто не хочет говорить с Лавровым, тот вынужден будет говорить с Шойгу. Очень простая, чёткая и эффективная позиция. Столтенбергу она наверняка понравится.

Евгений Сатановский


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