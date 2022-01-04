{ 4 января 2022 }

2022-й станет Годом Культурного наследия народов России

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Указ об этом накануне Нового года подписал Владимир Путин. 2022-й объявлен Годом культурного наследия народов страны в целях сохранения традиций, памятников истории и этнокультурного многообразия.

Вспоминая предыдущие «культурные годы» (культуры — 2014, литературы — 2015, кино — 2016, театра — 2019), можно ожидать вполне весомый крен в подсказанном направлении. Правительству уже поручили в двухмесячный срок организовать комитет по проведению Года культурного наследия народов, разработать план мероприятий и составить рекомендации для регионов.

Вектор крайне актуальный. Попытки расшатать межнациональную рознь внутри России видны отчетливо, и напоминать об этнокультурном многообразии страны с акцентом именно на культуру — нужно почаще.

Правда, не менее важно еще кое-что. Советский Союз в попытке сделать из русского человека советского, совершил критическую ошибку, назойливо продвигая культуру малых народов в ущерб русской, вечно остававшейся на задворках. Хочется, чтобы Год культурного наследия побольше внимания уделил традициям, истории и собственно наследию еще и самого многочисленного народа страны.

НЕВМИНКУЛЬТ


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