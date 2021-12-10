Схема «захвата Россией Украины», который должен непременно состояться в январе-феврале 2022 года, опубликованная в немецком «Бильде» со ссылкой на «источники в НАТО и украинской разведке», разложенная по этапам, с указанием того, куда именно пойдут русские танки, где будет работать десант с моря, а где с воздуха, несколько разочаровывает. Во-первых, что так долго? Решили отгулять Рождество и Новый год со всеми каникулами, что ли? Во-вторых, что так мало? Там, судя по схеме, не то, что на исходные рубежи, где в советские времена их и наши войска стояли, НАТО и «Варшавского договора», но даже на бывшую границу СССР российская армия не выйдет. Киев займёт, и всё. Никакой фантазии. Что до того, что в комментариях политологи несут, насчет того, что Сталин знал, зачем ему нужна Галиция, а Путину она не нужна…

Путину и Германия не нужна ни за чем, если не считать ностальгии по временам его молодости, когда он там работал, но он же её упорно пытается, вопреки немецкому начальству, снабдить газом, чтобы она не вымерзла к чёртовой матери наступающей зимой со всеми своими понтами насчёт ветряков и солнечных батарей. Причём никто там ему за это ни в малейшей степени не благодарен — только мозг выносят, в том числе насчёт Украины. Интересно, сколько нас с ней немцы будут заморачивать? Уже и в Первую Мировую они там воевали, и во Вторую — нашу Великую Отечественную, всё равно не зацепились. А им всё мало. Хотя на той Украине столько немцев и их союзников по погостам лежит — могли бы выучить этот урок. Так ведь никак не запоминается. По крайней мере тем, кто в «Бильде» работает.

Источники у них… Причём до того ленивые, что даже схему нормально не заморочились нарисовать. Она у них вышла не образца производства российского Генштаба, а какой-то огрызок плана «Барбаросса», шиворот-навыворот. С характерными надписями, вроде «Транснистрии», которые ещё с карт Третьего рейха времён войны помнятся. Для компьютерной игры — в самый раз. Для схемы, которая «лежит в ящике стола у Путина» — бред сивой кобылы. Особенно интересно, что они всё до такой степени детально про будущее наступление российских войск заранее знают. Сроки, этапы, рубежи… В Крыму проворонили, в Сирии проворонили, в Карабахе проворонили и нас, и турок — у Путина про них спрашивали, а тут всё, как на ладони. Провидцы и стратеги, ядрёна вошь. Кто не Бисмарк, тот Мольтке, кто не Гудериан, тот Канарис…