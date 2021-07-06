Неотвратимость захвата Талибаном Афганистана

Неотвратимость захвата Талибаном (запрещена в РФ) Афганистана, о неотвратимости которой говорили буквально все, с каждым днëм становится всë более неотвратимой. Так называемая Афганская армия, похоже, поставила своей целью «открыть» все варианты позорных поражений: от брошенных баз с оружием и боеприпасами до коллективных убеганий от талибов через границы сопредельных государств, в том числе и СНГ. Но для Джо Байдена «всë идëт по плану», войска коалиции будут выведены в полном соответствии с графиком. Графиком Дональда Трампа.

Нельзя сказать, что в Вашингтоне не понимали, что делают. Предыдущая попытка «по тихОму свалить» из Ирака закончилась кровавым двухлетним кошмаром Исламского Государства — куда уж нагляднее. Однако, несмотря на очевидную «смену конъюнктуры», менять в выводе ничего не будут. Просто потому что (не) могут.

США неотвратимо уходит из Афганистана и это куда больше похоже на Сайгон, чем хотелось бы пиарщикам Белого дома. Фактически, ВАВ (Великая Антитеррористическая Война) «вендетта за 9/11» триумфально проиграна на глазах у всего мира, а игилообразующий синидикат Талибан стал за прошедшие 20 лет только злее и умнее, явив исламскому миру старый-новый рецепт победы: «Надо просто подождать».

А это уже мина замедленного действия для всех государств, где существует проблема сосуществования-борьбы с радикальным исламом. Нет никаких сомнений, что успех талибов вдохновит не только подсдувшийся ДАИШ (запрещена в РФ), палестинцев или нигерийский Боко Харам, но всех тех, кому не нравятся слишком уж харамные небоскрëбы ОАЭ или фараоны Египта.

В этот раз ловить «вьетнамские флэшбэки» будем всем миром.