Предложение Франции к Евросоюзу вести диалог с Россией по ситуации в Белоруссии радует своей истинно европейской бесхитростностью. Впрочем, когда Трамп, бывший, вроде как, американским президентом, пытался нас напрячь на тему привода Китая в Договор об ограничении стратегических вооружений, логика у него была та же. Что называется, заставить кого-то таскать для себя каштаны из огня. Чужими-то руками оно всяко способнее. Интересно, когда наши европейцев с этой их идиотской идеей пошлют, они против нас за это очередные санкции придумают? Или в этот раз Белоруссией ограничатся?

Чертовски хотелось бы понять, чего ради по их просвещённому мнению мы, помимо собственных дел, которые по части отношений с Западом не блещут, причём целиком и полностью по их инициативе, должны им помогать ещё и с Белоруссией завалы разгребать? Да пускай они там хоть все посдыхают от тоски и непонятицы, что им с Лукашенко делать, мы-то тут причём? Дал европейцам Батька по физиономии, прибрав их опорного ставленника под свою юрисдикцию, так и молодец. Ещё и Тихановскую рано или поздно заметёт. И что за неё никто не вступится, можно быть совершенно спокойным и биться о какой угодно заклад.

Нет, протестовать они будут. Требовать выпустить на свободу. Долго турусы всякие на колёсах разводить. Морочить головы себе и окружающим. Даже, повторим, санкции усилят. Лукашенко в очередной раз «последним диктатором Европы» обзовут, отчего ему ни жарко, не холодно. Но чтоб реальное что-нибудь сделать… Спецоперации, наподобие той, что продемонстрировал Скорцени, когда выкрадывал Муссолини, они проводить разучились, а всё остальное тут не пляшет. Переиграл их Батька. Вчистую переиграл. И кто им в этом виноват? Не мы же! Перестать бы им играть в такие игры, да, наверное, уже не могут. Да и Б-г с ними со всеми…