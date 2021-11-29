Схема развода инвесторов на деньги

Китайская корпорация, которая в качестве инвестора рискнула вложить деньги в завод «Мотор Сич» на Украине и была хладнокровно, не без удовольствия кинута киевским правительством немедленно после того, как американцы высказали Киеву по этому поводу своё «фе» (сбрендили, что ли, совсем, стратегический оборонный завод Пекину отдавать — для США это не лучше, чем если бы он России достался), подали в международный суд, пытаясь добиться от Украины возмещения убытков в размере $ 4,5 млрд. Сумма, конечно, для нынешнего украинского начальства не самая большая, они людей и на большие деньги разводят, но вполне достаточная для того, чтобы китайцы за её возвращение бились всерьёз. Хотя Украина будет сопротивляться, как только может. Очень глупое, но очень уж жадное там начальство.

Надо сказать, что сама по себе схема развода потенциальных крупных инвесторов на деньги этими людьми отработана ювелирно. Про то, как все украинские правительства подряд нас разводили и по транзиту газа в Европу, и по всем прочим направлениям, которые в Киеве только могли придумать, включая несколько миллиардов долларов, одолженных Путиным Януковичу перед самым его свержением для того, чтоб тот экономику украинскую «стабилизировал», речь особая. Но купить на те же самые разводки китайцев — это надо было уметь. А также додуматься. Китайцы, конечно, народ терпеливый, но не в таких случаях. Ну, они и включили «оборотку», причём пока действуя исключительно в рамках международного права. А уж если их и в судах западных попытаются кинуть… Так интересно будет на результаты этого «умного» хода посмотреть!

Описанная ситуация как нельзя лучше соответствует всему тому, что происходит между постсоветскими странами, взятыми под внешнее управление Соединёнными Штатами, и Китаем. Да и Россией. С Литвой и её недавним решением открыть у себя представительство Тайваня, произошло то же самое. Кто-то на каком-то уровне в Вашингтоне это сделать решил, отдал команду, на месте туземцы взяли под козырёк и вперёд паровоза понеслись показательно ссориться с Китаем. В шахматах такого рода комбинации называют «жертвой пешки». Другое дело, зачем?! Для Пекина Украина и Литва — мелкие козявки то ли на азиатской окраине Европы, то ли на европейской границе Азии. Китай их пришибёт не глядя, так или иначе. Но глядеть на это забавно. Такая коррида… Как есть — бодались телята с дубом. Роскошное зрелище!