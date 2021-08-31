{ 31 августа 2021 }

Сможет ли Польша воевать с Россией?

Рубрики: [Telegram]  [политика]  

Очередной анализ возможности Польши воевать с Россией после получения всей той дорогостоящей новой и новейшей американской военной техники, которую Вашингтон собирается поставить Варшаве, сделанный польскими экс-политиками, отставными военными и журналистами после обвального обрушения режима Гани в Афганистане, показал, что польская армия в этой войне продержится два дня. Поскольку всё это дорогущее железо для сдерживания России оказалось абсолютно бесполезным. Точнее, так, как его собираются использовать и там, где собираются размещать, толку от него будет ноль. Вывод: для того, чтобы воевать с Россией, Польше нужно менять руководство страны. Хотя не очень понятно, чем её новое начальство, ежели что вдруг случится, окажется лучше прежнего.

В предыдущем анализе, который провели военные действующие, более, чем лояльные к тому правительству, которое Польшей управляет, на то, чтобы Россия нанесла поражение польской армии, ей понадобилось пять дней. То есть разница в прогнозах составляет три дня в пользу лоялистов. При этом вопрос о том, зачем вообще России воевать с Польшей, почему Польша никак от неё не отстанет и если уж всё равно в столкновении гарантированно проиграет, то почему бы ей не постараться остаться вне будущей схватки Вашингтона с Москвой, вместо того, чтобы добоовольно превращаться в линию фронта, польскими экспертами даже не ставится. Карма у Польши такая, что ли? И ведь это даже без учёта ядерных вооружений, которые в этой войне наверняка будут использоваться.

Что за мазохизм? Впрочем, Захер-Мазох жил в своё время как раз на территории исторической Польши, хотя поляком не был. Может, он заразил своей сложной формой психопатии, польское и восточноевропейское руководство в целом? Поскольку массовые закупки американских вооружений и военной техники не самыми богатыми и процветающими странами Европы под будущий конфликт с Россией, который они заведомо проиграют — это или результат сумасшедшей корпупции и редкой глупости местных верхов, либо бешеного успеха американского лоббирования и маркетинга, либо особо тяжёлая форма интеллектуального извращения. Ну, или смесь всех трёх перечисленных выше опций. Сколько раз Польшу делили, переделивали, ничему её начальство не научилось… Всё его на эксперименты тянет.

Евгений Сатановский


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