Сможет ли Польша воевать с Россией?

Очередной анализ возможности Польши воевать с Россией после получения всей той дорогостоящей новой и новейшей американской военной техники, которую Вашингтон собирается поставить Варшаве, сделанный польскими экс-политиками, отставными военными и журналистами после обвального обрушения режима Гани в Афганистане, показал, что польская армия в этой войне продержится два дня. Поскольку всё это дорогущее железо для сдерживания России оказалось абсолютно бесполезным. Точнее, так, как его собираются использовать и там, где собираются размещать, толку от него будет ноль. Вывод: для того, чтобы воевать с Россией, Польше нужно менять руководство страны. Хотя не очень понятно, чем её новое начальство, ежели что вдруг случится, окажется лучше прежнего.

В предыдущем анализе, который провели военные действующие, более, чем лояльные к тому правительству, которое Польшей управляет, на то, чтобы Россия нанесла поражение польской армии, ей понадобилось пять дней. То есть разница в прогнозах составляет три дня в пользу лоялистов. При этом вопрос о том, зачем вообще России воевать с Польшей, почему Польша никак от неё не отстанет и если уж всё равно в столкновении гарантированно проиграет, то почему бы ей не постараться остаться вне будущей схватки Вашингтона с Москвой, вместо того, чтобы добоовольно превращаться в линию фронта, польскими экспертами даже не ставится. Карма у Польши такая, что ли? И ведь это даже без учёта ядерных вооружений, которые в этой войне наверняка будут использоваться.

Что за мазохизм? Впрочем, Захер-Мазох жил в своё время как раз на территории исторической Польши, хотя поляком не был. Может, он заразил своей сложной формой психопатии, польское и восточноевропейское руководство в целом? Поскольку массовые закупки американских вооружений и военной техники не самыми богатыми и процветающими странами Европы под будущий конфликт с Россией, который они заведомо проиграют — это или результат сумасшедшей корпупции и редкой глупости местных верхов, либо бешеного успеха американского лоббирования и маркетинга, либо особо тяжёлая форма интеллектуального извращения. Ну, или смесь всех трёх перечисленных выше опций. Сколько раз Польшу делили, переделивали, ничему её начальство не научилось… Всё его на эксперименты тянет.