Забавно наблюдать за Эрдоганом

Забавно наблюдать, как Эрдоган под себя страны, вошедшие в состав Организации тюркских государств, постепенно нагибает, подвёрстывая их под чисто турецкую политическую повестку — для чего, помимо собственно экономики (новые большие рынки освоить — кто в этом мире отказывается?), ему ОТГ главным образом и необходима. К примеру, на саммите ОТГ в 2022 году, в Ташкенте, турки запланировали принять в состав этой организации Турецкую республику Северного Кипра, под что начали консультации со странами-членами и наблюдателями ОТГ. И если они это продавят, а судя по тому, как все те же самые игроки, в том числе страны, славящиеся своим «нейтралитетом», дружно приветствовали победу Азербайджана над Арменией в Стамбуле — у Эрдогана и с этой его идеей всё получится, последствия для них будут оглушительные.

С Евросоюзом это их отношения испортит, и сильно. Особенно с самим Кипром, Грецией, Францией с её армянской общиной и интеграционными проектами по Средиземноморью, которые Эрдоган и так изрядно ослабил, если не обнулил. Скорее всего, приём турецкого Северного Кипра в ОТГ напряжёт и отношения стран, входящих в этот межгосударственный союз, с бывшей метрополией Кипра — Великобританией. Наверняка то же самое произойдёт с США, у которых с Турцией и персонально с Эрдоганом всё очень сложно, а армянская и, кстати, греческая общины не менее влиятельны, чем армяне во Франции. Да и претензии на присутствие Америки в Центральной Азии никуда не делись, притом, что Турция ей там нужна ничуть не больше, чем Китай или Россия.

Вишенка на торте — ООН, где легитимация ТРСК однозначно будет воспринята более, чем нервно, и все прочие международные организации, которые в случае, если Эрдоган добьётся от входящих в ОТГ стран одобрения своего предложения, в качестве «оборотки» должны будут поставить под вопрос легитимность самой ОТГ, статус которой в этом случае опускается до уровня Северного Кипра. Любопытная выходит комбинация. Особенно для Туркменистана с его «нейтралитетом». И тут никакие разговоры, насчёт того, что ОТГ — организация в первую очередь чисто экономическая, не прокатят. Что там Назарбаев недавно сказал, насчёт того, что не признал Крым частью России, потому, что ему тогда надо было бы признавать Абхазию, Южную Осетию и Косово? Вот и посмотрим, как он с Северным Кипром от Эрдогана отвертится. Красиво попали туркам на кукан мужики!