Про реестр действующих нацистов

А кстати, составляет какая-нибудь наша организация реестр действующих нацистов, хотя бы на Украине и Прибалтике? А также на прочем постсоветском пространстве? Которые особо агрессивно настроены против русских и русского языка, выступают за пересмотр итогов войны, обеление фашизма и увековечение памяти гитлеровских карателей и прочей сволочи? Ведёт у нас кто-нибудь учёт активных антирусских националистов Польши и других стран Восточной и Западной Европы? Практиков и теоретиков, которым на будущем Нюрнбергском процессе, неважно, в каком именно городе он будет проходить, придётся делить скамью подсудимых? Нет, понятно, что наши начальники выше этого — они же против любых параллелей с Советским Союзом, они все сплошь либералы и демократы. Но не полные идиоты же?

Очень было бы полезно на случай, когда и если от войны увернуться не удастся и окончательно слить страну в пользу её противников нашей активной, агрессивной и на редкость наглой пятой колонне, состоящей из верхних бояр и придворной сволочи, почему-то не пофартит, быть готовыми после победы к проведению того заслуженного трибунала, на который его будущие главные участники давно напрашиваются. Фарион и Ярош, Аваков и Зеленский, Кравчук и Ющенко, Кулеба и многие, многие другие. Разве не стоит учесть их всех, поимённо, с указанием заслуг и того взноса, который каждый из них сделал для того, чтобы попасть в этот список? Список врагов нашей страны и населяющих её людей, ждущих воздаяния за всё, что они против них и против граждан своих собственных стран творили и натворили?

Интересно, что с той, вражеской стороны, проскрипционные списки под будущие репрессии составляют, да ещё какие подробные! Там и Путин, и все, кто входит в его окружение, и те, кто за Путина, и те, кто не против него, и те, кто при его правлении чего-то добились, не важно, в какой именно области, и личные враги тех, кто эти списки составляют… Именно из них черпают материал для санкций американцы, европейцы, прибалты и украинские политики. Одни мы сидим, уши развесив. Хотя, если б давно включили тяму и привели в действие методы покойного генерала Судоплатова, хотя бы в отношении наиболее выдающихся нацистских мерзавцев, самых опасных врагов и карателей, которые отметились в украинских добрбатах на Донбассе, к настоящему времени сильно проредили бы их ряды. Меньше пришлось бы в будущем напрягаться, искать их по всему свету…