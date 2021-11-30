В театре абсурда, который представляет собой политика, особенно внешняя, в том числе наша, опирающаяся на соглашения и договора, которые никого, кроме нас ни к чему не обязывают и которые никто выполнять не должен и не будет, требуя их выполнения исключительно от России, даже если она не имеет к ним прямого отношения, и правила игры несуществующего более (и давно) мира, либо миров, которые никогда на самом деле не существовали, произошло очередное удивительное событие, которое мало кто заметил. Турецкий президент, Реджеп Тайип Эрдоган, предложил СВОЁ посредничество между Россией и Украиной, изящно завершая тем самым в пользу Турции занявший несколько столетий период войн между нашими двумя империями за эту территорию. Очень остроумно.

На фоне активности Турции в Закавказье, где она делает всё, что хочет, а также успехов в освоении Средней Азии и Казахстана, призванных выкинуть оттуда Россию, стереть память о том, что ещё недавно эти республики были частью единой с ней страны и заменить там Россию в качестве главного арбитра и центральной региональной державы Турцией, смотрится это логично. По крайней мере, с точки зрения Эрдогана. Он же в качестве обоснования своего предложения на крымских татар, уклончиво назвав их тюрками, сослался? Сослался. А на теме защиты мусульман и покровительства тюркам Турция далеко может уйти и глубоко в российские дела влезть, в том числе внутренние. Что она, кстати, и делает, благо прочная база для этого ею давно выстроена.

Интересно, когда Эрдоган предложит российскому руководству решить за него все внутренние проблемы, скажем, в отношениях между федеральным центром и российскими регионами, а то и просто между регионами? Скажем, почему бы ему не попосредничать между Москвой и Казанью в вопросах, по которым Госсовет Татарстана никак пойти навстречу руководству страны не соглашается, типа наименования должности главы республики, который упорно держится за статус президента (их у нас в стране пока двое — есть президент России и президент Татарстана). Или, скажем, Эрдоган может порешать спорные вопросы между Чечнёй и Ингушетией, либо той же Чечнёй и Дагестаном, на том несомненном основании, что там мусульмане живут…

Кстати, он же именно на этом основании лезет в дела Европы и Индии, в Сирию, Ирак и Ливию, на Кипр и в Мьянму с проблемой рохинджа, в Китай с уйгурами, в Афганистан и в палестино-израильские отношения… А уж у нас в стране простор для его посредничества просто бескрайний. От Поволжья и Урала до Якутии и Алтая с Тувой — лезь, не хочу. Мы же его на место не ставим и, судя по всему, не поставим. Нам с ним ещё газом, нефтью и С-400 торговать, строить ему АЭС и у него на верфях — корабли для нашего флота. У него с нашим президентом особые отношения и не только с ним. Мало ли, кто у нас в стране и её окрестностях давно уже не к Путину, а к Эрдогану прислушивается и на него оглядывается. Да и туристы наши Турцию любят. Интересно, ему самому в отношениях с турецкими курдами посредники не нужны? Интересная, кстати, тема…