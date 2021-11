Усатый нюнь

Концерты Димы Билана все чаще напоминают караоке. Малыши Самары еще не успели «скатать» подаренную певцом городу детскую площадку, а назревает новый компенсационный подарок: Билан, растерянно сверкая усами Фредди Меркьюри, пел, скорее, как Курт Кобэйн.

И хоть это был не концерт, а всего лишь свадьба в Казахстане — резонанс пошел капитальный, что логично для рецидивистов. Дима твердо решил спасти ситуацию и репутацию, записал в Инстаграм сториз, но тонкий ум подсказал музыканту, что и это лучше делать в пьяном виде. По итогу получились неприглядные сопли, замешанные на кризисе среднего возраста, с отсылкой к инфантильному «да кто из вас не пел бухим за сто лямов!» и с точно не красящей мужчину попыткой прикрыть свой запой смертью Александра Градского.

Травить парня, явно переживающего кризис — дело последнее. И здесь просто должен найтись человек, который ультимативно заявит Билану, что зрелость и наступает, когда мужчина становится способен не смешивать личные проблемы с работой, говорить «нет» хотя бы некоторым финансово привлекательным предложениям, а строчки другого усатого певца Inside my heart is breaking. My make-up may be flaking. But my smile still stays on — не только красиво петь, но и понимать.

А иначе стоит просто сменить профессию. Самый возраст для этого.