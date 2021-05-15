Удивительное заявление сделал турецкий президент по Иерусалиму. Примечательное. Насчёт аналогии с Карабахом, так и вообще любопытно: он себя с Сулейманом Великолепным или Махмудом Завоевателем случайно не перепутал? ХАМАС, который, вообще-то, не государство, а всего лишь группировка, с Азербайджаном. Да, как и его Партия справедливости и развития — они «Братья-мусульмане», но на этом сходство и заканчивается. И, главное, не перепутал ли он случайно Армению и НКР с Израилем? А то ждёт его большое-пребольшое разочарование. И, возможно, не одно.

Большой затейник Реджеп Тайип Эрдоган. Опять же, понять его можно. Амбиции, характер… Грузины, они вообще гордые, хоть и исламизированные, а он же лаз. Говоря другими словами — один в один Саакашвили, только много умнее, способнее и везёт ему куда больше. Армию под себя подмял, юридическую систему поменял, из премьеров в президенты вышел, конурентов обошёл или подчинил, страна его… С курдами воюет, атомную станцию ему Путин строит и системы С-400 продал, в Сирии и Закавказье он к России более или менее притёрся, теперь на Казахстан и Среднюю Азию рот разинул, да так широко… Ну, а про остальной тюркский мир, включая российские регионы, и так понятно. Там он давно и прочно. Опять же, и с Египтом у него нелады, и с саудовцами — чего ж ему не попытаться свои проблемы с ними решить за счёт резких антиизраильских шагов? Всегда получалось.

Новую «Флотилию свободы» он, скорее всего, вряд ли в Газу запустит. По крайней мере, пока оттуда по Израилю ракеты запускают, а в ответ исламистов тамошних ЦАХАЛ бомбит. Отправят её израильтяне на дно, не раздумывая, и в этот раз вряд ли извиняться будут и пени за направленных к Б-гу в рай боевиков его платить. С другой стороны — это же Нетаньяху дал ему возможность закрепиться и в Газе, и в Иерусалиме, включая ВАКФ. С каких это пор, после Османского периода, турки в мечети «Аль-Акса» банковали, оттеснив там арабские монархии? Сам Биби и виноват. Всё играл с огнём. Вот, теперь пожинает результаты своего собственного, да что там — коллективного израильского идиотизма.

Напоследок, всё-таки, что означает параллель с Карабахом и упоминание севера Сирии, применительно к палестино-израильскому конфликту в целом и к текущей ситуации в частности? Эрдоган собирается против Израиля вести боевые действия, используя турецких военных в рядах палестинских исламистов также, как он это делал в Сирии? Или бросить турок и протурецких боевиков в бой против ЦАХАЛа напрямую, как он сделал в Азербайджане, в ходе недавней войны в Карабахе? Ужасно любопытно будет на это посмотреть. Ну, вольному воля. Турки ребята давно не маленькие, сами разберутся, где приключения на свои головы найти. Занимаем места в зрительном зале. Спектакль обещает быть любопытным.