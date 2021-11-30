{ 30 ноября 2021 }

Наследники Кальмара Первого

Рубрики: [Telegram]  [Кино]  

Анонсировали новый мини-сериал корейского производства. Научно-фантастическая история «Море спокойствия» будет состоять из 8 эпизодов и выйдет на Netflix 24 декабря.

Как и в «Игре кальмара», завязка откровением не выглядит: Земля недалекого будущего превратилась в пустыню, надежда внезапно на воды Луны, куда и отправляется группа астронавтов, оказываясь в итоге на заброшенной станции, полной погибших ученых.

На волне кальмарового хайпа, пока суровые корейские фильмы и мылодрамы у всех на слуху и носят невидимый знак качества, у сериала есть шансы нагрести немало избыточных просмотров. Ну, в духе: «а подпишусь-ка я и на эту Кардашьян». Благо зрителям услужливо предложили знакомые лица: Кон Ю («Игра в кальмара» и «Поезд в Пусан») и Пэ Ду На («Облачный атлас» и «Королевство»).

Что корейские продюсеры научились держать подростков в крепких щупальцах — понятно было и без кальмара: по одному лишь К-поп и К-року. История с «Морем спокойствия» может стать довольно показательной: либо углубив тренд моды на корейскую массовую кухню, либо выдав всего лишь плохо пропеченного паразита на свежем хайпе.

НЕВМИНКУЛЬТ


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