Пиар в кальмара

На днях автор «Игры в кальмара» Хван Дон Хёк заявил, что намерен снимать продолжение. О конкретных идеях он не рассказал. Сделал только затравку о том, что в центре сюжета опять будет сообразительный и везучий бездельник Ки Хун.

Вскоре Netflix опровергнул эту информацию. Мол, идея ещё только обсуждается. Однако, все, кто смотрел сериал, прекрасно понимают: это не «Ход королевы». Не все идеи исчерпаны. Тем более, что главный персонаж — не из тех людей, которые умеют нормально жить и учиться хотя бы на собственных ошибках.

Скорее всего, это заранее спланированная акция. Заявление о продлении сериала — повод для опровержения. А в дальнейшем — всё-таки для подтверждения продолжения. Вот уже как минимум 3 информационных повода, которые помогут создать нужную шумиху вокруг бескомпромиссно жизненного, но всё же чересчур жестокого шоу.