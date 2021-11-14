{ 14 ноября 2021 }

Пиар в кальмара

Рубрики: [Telegram]  [Кино]  

На днях автор «Игры в кальмара» Хван Дон Хёк заявил, что намерен снимать продолжение. О конкретных идеях он не рассказал. Сделал только затравку о том, что в центре сюжета опять будет сообразительный и везучий бездельник Ки Хун.

Вскоре Netflix опровергнул эту информацию. Мол, идея ещё только обсуждается. Однако, все, кто смотрел сериал, прекрасно понимают: это не «Ход королевы». Не все идеи исчерпаны. Тем более, что главный персонаж — не из тех людей, которые умеют нормально жить и учиться хотя бы на собственных ошибках.

Скорее всего, это заранее спланированная акция. Заявление о продлении сериала — повод для опровержения. А в дальнейшем — всё-таки для подтверждения продолжения. Вот уже как минимум 3 информационных повода, которые помогут создать нужную шумиху вокруг бескомпромиссно жизненного, но всё же чересчур жестокого шоу.

НЕВМИНКУЛЬТ


Похожие посты:


  1. Что раздражает в сериале «Игра в кальмара»

    2. Что раздражает в сериале «Игра в кальмара»

    Если что-то и должно по-настоящему раздражать в «Игре в кальмара», особенно если вы не расист, фанат дубляжа или слепой хулитель Netflix, это слишком, скажем так, отточенный сценарий. В сериале все акценты, характеры, чеховские ружья, расставлены, прописаны и развешаны [Читать...]


  2. В игре в кальмара уже победил Netflix

    3. В игре в кальмара уже победил Netflix

    Журналисты раскопали (или сочинили, но вряд ли), что «Игра в кальмара» принесёт сервису почти 900 миллионов долларов. И это при затратах чуть более двадцати. Но продолжают погоню за деньгами и миллионы других людей — от школоты в ТикТоке [Читать...]


  3. Щупальца корейского кальмара

    4. Щупальца корейского кальмара

    «Игра в кальмара» стала самым популярным сериалом в истории Netflix, уверенно обойдя «Бриджертонов». Если костюмная мелодрама о наплодившихся братьях элитарного рода набрала за первый месяц 82 млн просмотров, то корейская «королевская битва» отхватила красивые 111 миллионов. Довольно удивительное, [Читать...]


  4. А ЕСТЬ ЛИ У ПУТИНА ПИАР?

    5. А ЕСТЬ ЛИ У ПУТИНА ПИАР?

    На прошлой неделе главным событием стала баррикадная акция бравой телекомпании НТВ, которая из президентского послания сделала “послание” президента ко всем демократическим ценностям. Вдохновенные тележурналисты младшего звена НТВ, спутавшие команду “фас!” (которую еще в 1998 году им дал Владимир [Читать...]

$LF

Оставьте комментарий



««« »»»