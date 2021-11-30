Что же вы с собой сделали?

Участники кружка корреспондентов и художественной самодеятельности исправительной колонии №4 в Алексеевке сняли фильм «Евангелие от Федора» и поучаствовали во всероссийском конкурсе ФСИН. Конкурс устроен к 200-летию со дня рождения Федора Достоевского и собрал различные произведения по роману «Преступление и наказание».

Точной фактуры нет, но, по данным медиа, в работе упомянутого кружка принимал участие Михаил Ефремов, его дочь сыграла роль Сони Мармеладовой, прислав в колонию видеозапись, и фильм «Евангелие от Федора» в итоге оказался в числе призеров.

Возможно, когда-то хорошую книгу или фильм создадут, опираясь и на жизнь самого Ефремова. Что плохих наштампуют о «гражданине-мученике, напугавшем власть» — и так понятно. Но речь о хороших. А там будет уже о человеке, которому не повезло быть наказанным за грехи сотен коллег, решивших, что они «право имеют», а остальные — лишь твари дрожащие. Ну, и о том, конечно, как еще одна душа учится принимать наказание как искупление — хорошей русской истории без движения души почти не бывать.

И будет ли такая написана — зависит уже от самого Михаила. Немногим актерам нынче выпадает шанс создать своей жизнью настоящую русскую историю. Ефремову в этом смысле и повезло, и не очень.