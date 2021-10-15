Щупальца корейского кальмара

«Игра в кальмара» стала самым популярным сериалом в истории Netflix, уверенно обойдя «Бриджертонов». Если костюмная мелодрама о наплодившихся братьях элитарного рода набрала за первый месяц 82 млн просмотров, то корейская «королевская битва» отхватила красивые 111 миллионов.

Довольно удивительное, кстати, достижение. Тема игры на выживание если не протухла, то затаскана до невозможности; критики, отмечая изрядную нудность многих сцен, ищут некие глубинные социальные манифесты (бунт маленького человека в реально очень расслоенной Корее), но после «Паразитов» это хоть и актуально, однако тоже не слишком ново, и вряд ли именно данный крючок цепляет массового зрителя. Ведь волна восторга в целом очень поверхностна, и большинство схватывают самый внешний, стильный, слой, устраивая гонку за право подражать персонажам одеждой и аксессуарами, либо чертить фигурки на сахарных сотах.

Как бы то ни было, успех зафиксирован, сериал стал модным явлением и рассадником мемов, и многие теперь начнут любоваться кальмаром не первой свежести уже просто потому, что он эдакий рекордсмен и нельзя позволить себе отстать от трендов. Говорят, в Корее так иногда случается не только с кино.