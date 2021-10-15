Что раздражает в сериале «Игра в кальмара»

Если что-то и должно по-настоящему раздражать в «Игре в кальмара», особенно если вы не расист, фанат дубляжа или слепой хулитель Netflix, это слишком, скажем так, отточенный сценарий. В сериале все акценты, характеры, чеховские ружья, расставлены, прописаны и развешаны ну уж совсем в правильных местах. Это местами начинает раздражать, потому что ты начинаешь эти схемы понемногу разгадывать в процессе просмотра. А хочется чуть больше сюрпризов.

Вот вам главный герой — классический персонаж в центре такого густонаселенного фильма. Характер «ни туда ни сюда», глуповат, но в меру, с ворохом проблем, которые ложаться на его существование гирями, подталкивающими его к переменам. Его финансовые проблемы — не с кредиторами, а больше в семье. Дочка, которую скоро увезут в Америку, больная мама, собственная человеческая несостоятельность — это все нагнетается последовательно в первых сериях, чтобы полностью раскрыть мотивацию персонажа решиться на участие в игре.

Вокруг главного — ворох классических полуторных персонажей. Есть предсказуемый бэдбой, бандит, которого предали, друг детства на краю нервного срыва, скрытная хулиганка, открытый и простодушный мигрант и обаятельный дед. Будут еще герои, но они все в итоге сыграют важную функцию, ни разу не предав намеченную сценаристами легенду про себя. И эти функции, учитывая характеры и примерное развитие событий, не так сложно предугадать. Этот вот подставится, этот — предаст, у этого есть тайна, а вот этот — точно переметнется из одного лагеря в другой.

И все тут развивается по довольно прогнозируемой схеме: в самой первой сцене нам намекнут на финал. Потом «городской» сегмент, где есть, конечно, прозрачная метафора со скачками, потом финальное падение на дно главного героя, встреча с незнакомцем с предложением, от которого сложно отказаться, недоумение от игры, первый шок от жестокости и так далее. К лобовой истории с игрой, конечно, добавится и теневая — про закулисье. Потому что к финалу драматического, простите, произведения про большой куш нельзя просто всех застрелить или раздать деньги, надо как следует всковырнуть схему изнутри. Оба сюжета, конечно, будут переплетаться друг с другом и дополнять — если бы был только один, зритель бы точно заскучал.

Продолжать можно бесконечно, потому что эта езда по рельсам продолжится до финала. Не хочется спойлерить, но я думаю, что донес мысль. «Игра в кальмара» написана отличником — тут все почти всего слишком правильно и слишком по нотам, и от этого становится предсказуемее.

Впрочем, это скорее мои загоны. Наверное, именно потому что сериал выстроен так правильно, он и пользуется огромной популярностью. Он действительно отличный, но если бы его писал сумасшедший хорошист, а не отличник-чистоплюй, был бы еще круче.