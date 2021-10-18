В игре в кальмара уже победил Netflix

Журналисты раскопали (или сочинили, но вряд ли), что «Игра в кальмара» принесёт сервису почти 900 миллионов долларов. И это при затратах чуть более двадцати.

Но продолжают погоню за деньгами и миллионы других людей — от школоты в ТикТоке до радостно хайпующих «звезд». Западные рэперы уже сочиняют тексты с отсылками, у наших креатива хватает пока на туповатые видосы Егора Крида и сахарные леденцы в виде татух с лица Моргенштерна в его ресторане.

Нам же интереснее задуматься о волне, которую может породить сериал. Не начнут ли теперь массово снимать контент с прицелом на послепрокатную шумиху и, скажем так, жизненное внедрение и репликацию? Тут ведь, как с шутками в КВН. Какие лучше: над которыми истошно хохотали, пока смотрели, или которые ушли в народ и до сих живут? Это ведь зачастую отнюдь не одни и те же.

Есть масса сериалов, во всех художественных смыслах наголову лучше «Игры в кальмара». Но зашел в общество как феномен — именно он. И дети сейчас тиражируют его внутренние мемы активнее, чем наше поколение писало записки про Фантомаса. Вот и жутковато от мысли, сколько теперь появится на экранах последователей: сериалов-сервисов, в которых самое интересное начинается после выключения монитора.