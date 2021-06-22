Netflix пересел на «Бумеры

Модный международный сервис открыл для себя российскую кинокопилку — вслед за несколькими современными лентами ребята с Netflix окунулись в девяностые, приобрели права на показ «Брата» с «Братом 2», попробовали русскую душу на вкус и захотели добавки: теперь на Netflix выходят оба «Бумера».

Название почти не изменили, ведь и за кордоном BMW называют похоже: Bimmer. А вот если знакомство с бандитской волной девяностых продолжится, и Netflix натолкнется на «Бригаду», то, вполне вероятно, назовет ее как-нибудь в духе «Russian mafia. Origins».

Лишь бы не наступили нечаянно на «Бригаду. Наследник». Впрочем, ее шансы на попадание в мировую сеть не превышают шансы «Брата 3». А вот Шнуру светят мировые гастроли или, как минимум, звонки с предложениями выкупить права на рингтоны.