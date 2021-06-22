Перспективы биткоина

Курс биткоина продолжает лететь вниз — на этот раз из-за падения мощностей по добыче главной криптовалюты в Китае, который объявил крестовый поход на майнинг. Учитывая, что не так давно на Поднебесную приходилось 65% мировой добычи биткоинов, для криптовалютного мира это стало серьезным испытанием. Вчера, ю на 14.00 мск биткоин терял около 5%, опустившись до $32,5 тыс.

«Крест смерти» — такую фигуру уже разглядели аналитики на последних графиках биткоина. Она появляется, когда кратковременное движение актива вниз пересекает долгосрочную черту среднего значения и, как правило, служит предвестником усиления нисходящего тренда. За биткоином, как карточный домик, сыплются и остальные криптовалюты: еще в прошлом месяце их общая глобальная стоимость оценивалась в $2,6 трлн, а сейчас всего в $1,45 трлн.

Главный вывод, который стоит сделать рядовым инвесторам, глядя на очередное пике биткоина — криптовалюты остаются крайне высокорисковым активом. Даже если изгнанные из Китая майнеры найдут себе новое пристанище, и кризис удастся преодолеть, ставки на криптовалюту все ещё сравнимы с игрой в русскую рулетку.