{ 22 июня 2021 }

Дуэйн Джонсон — это главное, за что нужно любить Америку

Рубрики: [Telegram]  [Кино]  
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Актёр и рестлер Дуэйн Джонсон возглавил список «100 причин любить Америку» по версии журнала People. Это справедливо. Лицедейство и грубая сила — то, чем славится страна.

Кроме того, актёрскую карьеру он построил очень быстро — как и подобает каждому «американскому мечтателю». Зарабатывает больше всех, снимается в кассовых фильмах. Да ещё и удостоился документалки «Молодой Скала», которая рассказывает о его детстве и юности.

Правда, актёрским успехом блещет куда ярче, чем актёрским талантом. Чего стоит один только этот безумный взгляд в единственном образе. Что, впрочем, не отменяет его яркости и харизмы.

Что ж, самоанцу осталось только получить «Оскар» (BLM поспособствует) и быть высеченным в граните горы Рашмор. Как знать, в отличие от Арнольда Шварценеггера, Дуэйн «Скала» Джонсон родился в США и имеет все шансы стать однажды президентом этой страны. Мы бы не удивились.

НЕВМИНКУЛЬТ


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