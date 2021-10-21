{ 21 октября 2021 }

«Элита» и Запад

Рубрики: [Telegram]  [политика]  

Охарактеризовал как-то на телепередаче нас, с точки зрения западных политиков, в первую очередь американских, пытаясь объяснить, почему они с Россией так себя ведут — держава, вроде, ядерная, а как хотят, так и беспредельничают. То санкции введут, то корабль военный погонят в территориальные воды, а уж то, что говорят политики и пишут журналисты, и вовсе уму непостижимо. Не лезет ни в какие ворота, неприемлемо ни в каком обществе и не укладывается ни в какие рамки. Белые леди и джентльмены, изволившие дикарей наставлять и поучать, ни в чём себя не стесняя и ничего не боясь. Странно же? Но только на первый взгляд — если у Дефо только «Робинзона Крузо» читать. А если «Молль Флендерс», то всё в один момент становится на свои места.

Мы, с их точки зрения, как страна, для них не ровня. Мы — шлюха, причём не самого высшего разряда. В 90-е и начале 2000-х на всё согласная и даже навязчивая, а потом всё более упрямая, чтоб не сказать, ерепенящаяся, причём связывают они это исключительно лично и персонально с Путиным, которого только убери или перетерпи — он же не вечно страну возглавлять будет, и делай с ней опять, что хочешь. Какое может быть уважение у почтенной публике к гулящей девке? Её где надо используют, как в голову взбредёт, и пшла вон! Ей даже не всегда платить нужно, разве что, чтобы скандала не было. А как заупрямится, придуши её чуток, и она опять как шёлковая… Ведущий, помнится, такой аналогией был страшно возмущён и это высказал. Ну, имел полное право.

Автор, между тем, на своём как стоял, так и продолжает стоять. Слишком долго он живёт на этом свете, чтобы по какому-то поводу иллюзии иметь. Да и начальства слишком много видывал — и нашего, и не нашего. Так что за свои выводы отвечает. Начиная с эпохи позднего Горбачёва нас на Западе перестали бояться и, не веря своим глазам, поняли, что развести Москву на какую угодно глупость, как бы ни была она для нашей страны вредна и опасна, можно легко. Начальство на лесть и дешёвые комплименты падко, с большими амбициями, неумно и некомпетентно, но ни в коем случае этого не признает, и готово на любую авантюру ради пустопорожних оваций в свой адрес. А уж если их Нобелевской премией мира разбавить… Что до Ельцина, он был не лучше. Точнее, много хуже.

Развалить страну ради того, чтобы править на её руинах — это надо было уметь! Пойти на то, чтобы расстрелять из танков парламент посреди столицы и начать на пустом месте гражданскую войну на Кавказе — тоже. Насчёт «реформ» в экономике, ваучерной приватизации и её последствий, залоговых аукционов, формирования сословия олигархов, «работы с бумагами» и прочих его «загогулин», и говорить нечего. При этом чиновники какого угодно ранга готовы были продать родину за малую мзду, а то и бесплатно, из идейных соображений. Больших адептов борьбы с наследием коммунистической эпохи в собственной стране, включая целые отрасли и сферы жизнедеятельности, чем те чиновники, было не найти в целом мире. Сначала этому в мире удивлялись, а потом привыкли.

Удивлялись, кстати, не только на Западе. В Китае и Вьетнаме до сих пор отойти не могут — косятся. Японцы никак не могут поверить, что им с Курилами так не повезло. Немцы же всё получили! Да и американцы — с учётом происходящего на постсоветском пространстве, побольше немцев. Ну, да, с приходом Путина самоуничтожение страны замедлилось, а потом неторопливо и вспять пошло, да и продавать активы начали за свою цену, но это же явно фактор личности в истории, а личности нигде не вечны. Вот и хлебаем полной мерой последствия такой репутации. Тем более, что все прежние кадры на местах и при связях и капиталах. С таким удовольствием нырнут обратно, под прямое управление, как в 90-х было… Не национальная элита, а сплошная вороватая шушера. Отсюда и итог. 

На бл-дях не женятся, уважения к ним не испытывают и никто с их желаниями считаться не будет. Страна, которая по прежнему готова играть в жульнические западные игры насчёт изменения климата, декарбонизации, энергоперехода и всех прочих афер, которые нам скормили, не говоря уже о прямом вмешательстве в наши внутренние дела под предлогом продвижения прав человека и демократии — конченая страна. Разве что, напрямую провести «Майдан» у нас пока не удалось. Но деньги из страны, как и раньше, текут рекой, с Донбассом мы по собственной глупости затормозили, с «Минскими соглашениями» выглядим полными идиотами, а в Закавказье и Центральной Азии нас отжимают турки. Чего нас слушать и слышать? Никто этого и не делает…

Евгений Сатановский


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