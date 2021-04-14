Как это всегда и случается, «без объявления войны» Россия ударила по Воронежу. Прямо завтра (чтоб не расслаблялись) все возвращающиеся в домой россияне должны сдать тест на коронавирус, а до получения результатов сидеть дома на самоизоляции.

На всякий случай еще вчера дорогим соотечественникам намекнули завести карту «Мир», потому что «если завтра война», то никакие визы и мастеркарды работать уже не будут.

Но есть и хорошие новости – совсем скоро переводить деньги по номеру телефону можно будет не только россиянам, но и белорусам. Центробанк анонсировал запуск СБП (системы быстрых платежей) на территории союзного государства уже к середине 2022 года.

История расставила всë по своим местам. Сейчас уже невозможно подсчитать, сколько за эти годы было вылито «экспертной критики» на планы ЦБ по созданию «Мира» и СБП. В итоге оказалось, что пластмассовый «Мир» победил, ЦБ оказался сильней – альтернативная карточная система и экспресс-финсервис гораздо лучше чувствуют себя под крылом государственного института, чем под контролем системных банков. Ведь у системных банков не только государственный капитал, но и акционеры, и иностранцы в набсовете. И санкции. У ЦБ как-то надежней.