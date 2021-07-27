Емкий кастинг от Netflix на «Анну К»

Netflix объявил о начале съемок драмы «Анна К». И новости о кастинге уже позволяют прогнозировать попытку ворваться в зону внимания самой разной возрастной и вкусовой аудитории, причем речь не только о России.

О том, что под поезд придется ложиться Светлане Ходченковой — известно давно. Теперь же стало ясно, что Алексея Каренина сыграет Федор Бондарчук, «Долли» и «Стива» Облонских — Юля Александрова и Гоша Куценко, роль Константина Левина достанется Юре Борисову, а кроме того, пригласили Татьяну Догилеву, Александра Цыпкина и Дашу Верещагину. Актер на роль Вронского — остался секретным интригующим ингредиентом от Netflix, и это действительно интересно.

Ядреная смесь звезд нулевых с обретающей взрывную популярность молодежью. Что особенно важно — зазвали не просто актеров, а яркие личности с весомой собственной гравитацией. О Бондарчуке с Куценко, о Татьяне Догилевой — и напоминать необязательно. А ведь тот же Цыпкин сейчас — на пике глянцевой славы как писатель, причем если у нас его сейчас хорошо знают как автора «Беспринципных», то за рубежом переведены и активно читаются (в том числе известными актерами) и другие его рассказы.

Отдельно можно отметить заслуженную любовь Netflix к Юре Борисову, уже знакомому медиа-гиганту по «Серебряным конькам». Для кого-то — родной «Афганец» из «Мира, Дружбы, Жвачки», для кого-то — восходящая звезда Канн («Петровы в Гриппе», «Купе No 6»), а некоторые помнят его еще совсем юнцом в неимоверно пронзительных «Мотыльках» —возможно, лучшем сериале о «Чернобыле» и уж точно — самом душевном.

Одним словом, зацепить должны и правда всех. Как и всегда русскую классику под патронатом иностранцев — ждем с тревогой. Но теперь еще и с надеждой.