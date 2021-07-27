«Американские боги»: вид сбоку, а может быть, снизу. Гейман запускает спин-офф

Нил Гейман выдал официальный анонс мини-сериала по «Сыновьям Ананси», и все сразу зашумели, что это из-за фантомных болей от закрытых «Американских богов», начальный интерес к которым обвалился (на втором сезоне), заставив все более унылых «богов» Геймана самоубиться путем закрытия сериала.

Мешает такой версии новостной архив, в котором Гейман сообщал о мини-сериале по мотивам книги еще в далеком 2014, после чего уже в 2020 инсайдеры делились данными о получении разрешения на съемки и переезд с BBC на Amazon.

Сегодня же стало известно, что Гейман вместе с Маккинноном («Доктор Кто») станут шоураннерами, а снимать серии будут Ханель Кулпеппер («Звёздный путь: Пикар»), Джермейн Джулиэн («Холби Сити») и Ажур Салим, который также будет режиссёром трёх серий нового сезона «Доктора Кто». Зрителям пообещали отсутствие сюжетной связи с покойным сериалом (что не удивляет, если помнить, что все три сезона едва захватили половину книги). Релиз стоит ожидать в следующем году на Amazon Prime Video.

И что-то подсказывает, Гейман все еще надеется, что его боги воскреснут.