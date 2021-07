Это было странно. Мысли о презентации «Donda»

Канье опоздал на два часа. Ну как Канье — полный стадион людей, раскупивших все билеты за считанные часы, собрать в положенный час не так просто. Пока кто-то купит себе жрачку, пока кто-то возьмет себе мерч (футболки с логотипом Mercedes Benz и фотографией мамы Йе в детстве), который потом будут перепродавать на eBay за сотни долларов — классика.

Альбом действительно закончен. По крайней мере по звуку и другим моментам у меня претензий почти нет, но насколько он закончен в сознании Канье — большой вопрос. Тео Лондон уже отчитался, что они будут дорабатывать альбом в ближайшие часы, ну а тот факт, что неожиданно появившийся в финале JAY-Z (Throne возрождается) записал свой парт за 4 часа до презентации, говорит о многом. С одной стороны мы уже привыкли к такому хаотичному подходу, но с другой хочется попросить Канье остановиться, это ненормально.

Весь перформанс — одинокий Канье на огромном поле, застеленном специальным покрытием для проектора. Он бегал, делал странные движения, стоял на коленях, плакал, приветствовал публику, а на нём была одежда из невышедшей коллекции Yeezy x Gap и полупрозрачная тёмная маска. Люди уже сравнили этот образ с аниме-фильмом «Акира» — несколько притянуто за уши с точки зрения визуала, но учитывая, что Йе большой фанат этого произведения, вполне может быть, что он отослался к японской классике.

Также он отсылался к японскому дизайнеру Джуне Ватанабэ в совместном треке с Playboi Carti — это один из немногих энергичных номеров на альбоме. Дело в том, что «Donda» отчасти напоминает «Blonde», потому что здесь очень мало ударных. Либо он их намеренно убрал драмы для презентации, либо решил сделать упор на лиричность: здесь много пения, мягкого звука церковного органа и каких-то сокровенных строчек. В одном треке он обменивается строчками с Pusha-T, выстраивая полноценный диалог со своим другом; в «Welcome To My Life» выдает депрессивный пассаж на тему развода с Ким, пока на фоне зациклен голос его матери «You never abandon your family»; а расширенный «Hurricane» заканчивается очень благозвучным пением Дона Толивера про желание попасть на Луну — эта песня ударила меня током.

Не услышал совместный трек Канье с Griselda, не было ранее засвеченной работы с Тайлером — я не понимаю, исключил он их из треклиста навсегда или нас ждет кейс «The Life of Pablo», когда альбом после презентации стал толще. На арену, кстати, приехал Рик Рубин и для меня это дурной знак, учитывая, что этот человек порезал «Yeezus» почти в два раза.

Это очень странный альбом. И мне это нравится.