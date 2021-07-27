«Крымская платформа» без Байдена

«Саммит» киевских властей, по поводу «Крымской платформы» пройдёт без участия американского руководства. Нет, кого-то американцы Зеленскому пришлют — в конце-концов нынешняя Украина — это их проект, причём далеко ещё не сыгравший в борьбе против России той роли, которая ему предназначена, но отвлекаться на эту малоинтересную окраину то ли Большой России, то ли Европы, их первые лица не будут. Заняты другими делами. С другой стороны, чертовски интересно, раз уж украинские власти намерены провести именно «саммит», на тему сколачивания коалиции, вокруг возвращения в состав Украины Крыма, кто именно из первых лиц туда приедет. Хотя бы на предмет определения фронтов в будущей войне.

То, что война эта не за горами, при всём нежелании доводить конфликт с Россией до такого исхода основных игроков, понимающих, чем в итоге дело закончится, понятно всем, кто хочет и может хотя бы что-нибудь понимать. Их, конечно, куда меньше, чем тех, кому такого рода понимание следовало бы иметь по статусу, и украинское руководство в состав этих «понятливых» не входит, но тем интереснее, кто с ним окажется в одной лодке. Собственно, если бы лично Путин не спускал год за годом ситуацию на тормозах, то ли из каких-то общих соображений, то ли из соображений деловых (экспорт газа в Европу, то-сё), то ли готовясь и готовя страну и армию к неизбежному взрыву в отношениях с Западом, она давно бы была. Беда лишь в том, что ему за долготерпение никто не будет благодарен — ни на Украине, ни на том же Западе.

Терпение российского руководства там явно почему-то полагают безграничным. И действительно, по сравнению с импульсивным Ельциным, который запросто мог пойти на что угодно, под воздействием каких-то, никому не ведомых факторов или людей, которые вовремя подсуетились, недалеко от президентского уха, действующий Первый нашей страны спокоен, как Каа из книги про Маугли. Между тем, прецеденты быстрого реагирования на острые ситуации у нас были. Крымская весна, операция ВКС в Сирии и миротворческая миссия в Карабахе свидетельствуют именно об этом. Хотя в долгих промежутках между редкими акциями такого рода, никто у нас никуда не спешит. Судя по развитию ситуации на Украине, напрасно. Но там такие ребята у власти… Непременно напросятся.