Михалковы снимут сериал для Грефа?

Речь, правда, не о Никите Сергеевиче. Главными действующими лицами съемок станут сестры Надежды и Анна. Надежда впервые выступит не только актрисой, но и режиссером, а Анна сыграет одну из главных ролей. С учетом дебюта, опасений хватает, но уж знаний о реалиях жизни в режиссерской семье Надежде Никитичне не занимать.

Ядро истории — модная повесточка о трех сильных женщинах, исправляющих ошибки и пытающихся принять друг друга такими как есть. По сюжету, младшая представительница династии берется за кинохалтурку, но внезапно ей приходится снимать совершенно другой фильм.

Конспирологию отметаем, но любопытно, что «михалковский» фильм выйдет эксклюзивно на «грефовском» Okko. Замирились? Или все настолько смешалось в «доме Облонских»?