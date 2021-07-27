{ 27 июля 2021 }

«Все побежали, и я побежал!». Свой стриминг-сервис решил запустить еще и CNN

Рубрики: [Telegram]  [Кино]  

«Стрима много не бывает», — решили в CNN и объявили о планах создания собственного онлайн-сервиса. На поиске названия решили сразу сэкономить (CNN+), зато уже поведали, что это решение стало самым важным событием для телеканала с тех пор, как Тед Тернер в 1980 его запустил.

Канал занимается наймом сотен новых сотрудников и уже якобы снимает десятки передач, фильмов и сериалов. Помимо уникального контента сетку собираются забивать и многими передачами, ранее выходившими на канале. Других подробностей пока нет, и мелькает даже мысль, что заявление в первую очередь прощупывало почву.

Ведь самый главный вопрос: готов ли рынок к еще одному сервису в условиях и без того суровой конкуренции между целым рядом игроков, включая Netflix, Disney+, Apple TV+. У большинства сервисов прирост и так замедлился, пользователи научились перебирать харчами, и CNN придется предложить нечто особенно интересное, дабы потеснить конкурентов.

Способен на это канал, который в последние годы даже новостями, прямо скажем, не блистал, скатившись до совсем унылого вестника американского политбюро? Или это он просто и затаился перед прыжком, устав от однообразия, а теперь, получив новые горизонты, расцветет пышным цветом в 4К?

НЕВМИНКУЛЬТ


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