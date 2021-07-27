Валя Карнавал как диагноз эпохи кликбейта лайков

Юная симпатичная девушка Валя «Карнавал» первой в СНГ набрала миллиард лайков в TikTok, где и стала когда-то звездой, после чего смогла получать приглашения в сериалы и на свидания с Егором Кридом.

Критиковать конкретно Валю не очень хочется. Уместнее поздравить. Но только Валю, а не общество. И можно в сотый раз заявлять, что это всё плоды воспитания «Домом-2», которые, наконец, взошли, чтобы нас дотравить. Однако всё началось еще раньше, и не стареющим звездам, уничтожавшим народное время бесконечным мельтешением в желтой прессе и на одном сплошном ток-шоу, которым стало телевидение эпохи Малахова, корчить из себя моралистов.

Да, отличие многих из них от нынешних «звезд» — кардинальное. Звезды девяностых и нулевых стали известны, потому что пели, играли, танцевали и писали книги. А современные — поют, пишут книги, танцуют и лезут в кадр или на сцену — потому что уже популярны.

Но сложно обвинять только их в неуемной жажде славы, неподкрепленной никакими талантами, кроме вопиющей настырности. Они честно брали пример не только с Бузовой, но и с не менее обожаемых кликбейтом Галкина, Баскова, Киркорова, Королевой или Лолиты. И не их вина, что разница между реальным делом и раздутой популярностью у всех перечисленных (и многих других) достигала такой толщины, что в ней тонули не только дети, но и взрослые, у которых «звезды первой величины» много лет ассоциировались не с концертами и талантом, а лишь со скандалами и тогда не получившим новое имя хайпом.

Жаль, конечно, что главные звезды соцсетей, по сути, повторяют их путь, беря не естественностью и талантом, а скандалами, хайпом и дешевыми истериками. Но они всего лишь взяли пример с нашего поколения, и мы сами к этому привели — тысячами моментов, когда выбирали не условный канал Культура, а очередную «большую стирку», а на пути в интернет-библиотеку — сворачивая на яркие вывески кликбейта.