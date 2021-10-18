Роман с космосом

«Культурный» космос теперь наш! Вчера экипаж с актрисой Юлией Пересильд и режиссёром Климом Шипенко благополучно вернулся на Землю. Их полёт стал настоящей победой. И дело вовсе не в том, что «русский космический батут» наконец-то сработал без сбоев, и мы наконец-то обогнали Илона Маска и Тома Круза, а в том, что их полёт стал настоящей внутренней победой нашего народа. Такого объединения общества вокруг одного события мы не видели, пожалуй, со времен Крыма.

Вокруг матери двух детей, известного благотворителя, да и просто очаровательной актрисы Юлии Пересильд объединилось не только творческое сообщество, но и вся страна. Юлю поддержали весьма либеральные Алла Пугачева с Чулпан Хаматовой и до неприличия обласканные государством Саша Петров и Владимир Машков. Проводить экипаж на космодром прилетели Ольга Любимова с Сергеем Обрывалиным, Владимир Толстой и чиновники из нескольких десятков федеральных ведомств.

Полёт вызвал шквал позитивных комментариев в соцсетях, где уже давно так не обсуждают победы государства. Сейчас уже смело можно сказать, что благодаря этому полёту у нас может появиться новая национальная героиня уровня Валентины Терешковой и Светланы Савицкой.

Но самый главный вопрос сейчас в другом. Исторически сложилось, что герои-космонавты получают высокие государственные награды и становятся образцом для молодёжи. Такое единение общества не должно пройти без внимания государства. И мы уверены, что уже совсем скоро на груди наших «космических киноделов» будут сверкать звёзды или хотя бы ордена, а в ближайший год мы не раз напишем о посещении нашей любимой Юлией молодёжных лагерей и форумов.

Безусловно, не должны остаться в стороне и организаторы и идейные вдохновители этой победы. Ещё со времен СССР за идеологические успехи «над империалистами» руководителям проектов полагалась звезда Героя СССР или, как минимум, Героя труда. Интересно, оборвется ли эта традиция на Константине Эрнсте или мы скоро увидим первого Героя с телеканала? Может быть это тот самый момент, когда стоит напомнить о былом величии телевидения? Ведь съемки взлёта ракеты с киноэкипажем стали событием, близким к полёту Юрия Гагарина 60 лет назад.

В любом случае Юля Пересильд и Константин Эрнст победители. Пусть каждый и в своей игре. Ведь, как известно, кто не рискует, то и шампанского не пьёт… А пока все смотрят корейскую «Игру в кальмара», мы уверенно играем в космос.