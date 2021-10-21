Эрдоган и Совбез

Всё утро названивали журналисты, которых в очередной раз возбудил Эрдоган. Умеет же турецкий президент прессе соли на хвост насыпать! Кого-кого, но его она всегда замечает и слова, им произнесенные, разносит по всему свету. Яркие такие слова, эпатажные. На что он, впрочем, и рассчитывает. Вот и в этот раз, когда он вновь проехался по постоянным членам Совета безопасности ООН, на тему того, что нечего победителям в какой-то давней войне решать судьбы мира, так журналисты всколыхнулись! Что имел в виду Эрдоган? Чего Эрдоган не имел в виду? Чего Эрдоган хочет? Как должна на его слова реагировать Россия — давний и крупный партнёр Турции? Что теперь должен (вариант — будет) делать Путин, который с Эрдоганом общается в регулярном режиме? Ну, и так далее.

Это же просто уму непостижимо, сколько глупостей могут накрутить журналисты вокруг простейшей фразы, когда листаж нужно гнать, а сами они не очень понимают, что про ту или иную тему писать можно, а чего нельзя — вдруг начальство обидится. Самым заковыристым из представленных вниманию автора утренних шедевров был следующий: “Можно ли сказать (формулировка подразумевает, что у журналиста в голове родилась очередная бредовая схема, но он хотел бы её приписать тебе, с тем, чтобы сам он потом, если что, остался в стороне, а тебя бы за его глупость пинали все нормальные люди), что Эрдоган хочет ослабления позиций в Совете безопасности ООН стран Запада?” И что-то насчёт того, почему именно Запада, хотя нас с Китаем это тоже более чем касается.

Ну, опроверг идиотскую идею. Тем более, что всё настолько просто, что тут и расшифровывать-то нечего. Есть Эрдоган и его Турция. Он хочет большей власти у себя в стране, большего влияния в мире и всех тех материальных благ и выгод, которые это ему, включая молодое поколение его семьи и его ближнее окружение, это принесёт. Никакие внешние ограничения его не устраивают. То, что в его планах по переделу мира он с кем-то вынужден считаться, пускай даже формально, и его амбиции кто-то может ограничить, пускай даже теоретически, его бесит. Силой снести все эти страны со своего пути он не может, так что предлагает им самим подвинуться, выдвигая для этого разные аргументы и играя на том, что их никто не любит. Что называется, пытается на лидеров сам наехать и кого только может притравить. И что тут нового?

Всегда и все, кто хотел того же, что и он, говорили о том же. У кого-то чего-то больше, а это несправедливо. Мы не за себя радеем, а исключительно за справедливость. Нас много, вас, которых надо раскулачить (имея в данном случае право вето в Совбезе ООН) мало. Ну, и так далее. А потом совсем случайно оказывалось, что вся их справедливость состоит в том, чтобы подмять мир под себя и высосать из него все соки в свою пользу, чтоб им побольше ништяков досталось, а прежние хозяева мира чтоб пошли вон, а ещё лучше бы просто исчезли и они бы на их руинах банковали. Что, кстати, Эрдоган и делает, в том числе на постсоветском пространстве, за наш счёт, поскольку его пантюркизм и панисламизм основан на том, что Россия и СССР — старый исторический враг Турции и ничего русского там остаться не должно.

Чем эта логика от логики Александра Македонского, Цезаря, Наполеона и Гитлера отличается? Да, ничем. Нормальный фюрер турецкого народа. Лидер, стало быть. Вождь. Со всеми присущими вождям такого типа качествами и всеми теми последствиями, которые это для его страны, всех её соседей и той сферы влияния, на которую она претендует, будет иметь. Что до того, какие отношения их с Путиным связывают и к чему нашу страну всё это российско-турецкое танго в конечном итоге приведёт… На первый взгляд, ни к чему хорошему. С самого начала 90-х Турция поднимается в огромной мере за наш счёт и, кстати, с того момента, как мы там начали АЭС «Аккую» строить, за наши деньги. У неё и внутри России-то влияние велико, а уж на бывшем постсоветском пространстве просто огромно. И это факт.

У нас внутри Турции влияния ноль. И это тоже факт. Ну, можем мы её ограничивать и тормозить там, где наше начальство этого хочет: в Сирии, Ливии или в Карабахе. И то в последний момент и не без больших вопросов. Тем более, что она, как показало Шушинское соглашение, в итоге успешно строит новую империю, свою, на месте нашей бывшей. Только метрополией там будет Турция, а не Россия. И ведь будет! Менеджеры у Эрдогана куда поворотливей, мотивированней и толковей наших. Про наши и турецкие интеграционные проекты и их эффективность даже говорить неловко. Его прут, как на дрожжах. Наши буксуют и явно скукоживаются. Хотя, может их никто в Москве всерьёз и не воспринимал никогда? Похоже на то. Зато пыль в глаза самим себе мы пускать ещё не разучились. Хорошо получается.

ОДКБ, ЕврАзЭс, Союзное государство… Что-то мало кто сейчас про СНГ вспоминает… Что до ШОС — это проект китайский. Именно поэтому она так честно и называется: «Шанхайская организация сотрудничества». Не надо тешить себя иллюзиями. Что до того, что Эрдоган с постсоветского пространства Запад отжимает и тем его прожекты нам полезны… Отжимает он его не для нас, а для себя самого. Да и нас отовсюду отжимает не меньше — больше. Что до Запада: с США и ЕС, он в случае большой необходимости, договорится, как и с нашими начальниками договаривается. Умеет мужик. Только садится он на всё бывшее наше куда прочнее, чем европейцы с американцами. Не выковыряешь потом. Да и кто этим заниматься будет? Мирные мы теперь. Вот он и развернулся…