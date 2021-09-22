Эрдоган заявил, что Турция не признаёт Крым российским

Очередной приступ активности отечественных журналистов: Эрдоган в ООН заявил, что Турция не признаёт Крым российским, употребив при этом слово «аннексия». И всё — поплыло г-но по Енисею в особо крупных количествах. Ах, как он мог?! Ах, у нас же такие отношения с Турцией, а у Эрдогана с Путиным! Ах, что же теперь бедная Россия должна делать?! Одно слово, патентованные идиоты, причём круглые. Ну, сказал и сказал. Насчёт Крыма — вообще в мире есть почти полный консенсус. И что с того? Какая вообще разница, что в мире про Крым говорят, если он — часть России? Тысячи лет все считали и об этом открыто говорили, что Земля — плоская и солнце вокруг неё кругами ходит. И что с того? Ей, Земле, что, приплюснуться надо было и в пространстве замереть? И как кто это себе представляет? Вот, и с Россией так. И с Крымом в составе России, именно так.

Не нравится, заставь нас оттуда уйти. Хоть ради возвращения полуострова Украине, хоть сразу передачи его США. Или Турции. Или марсианам. Не вопрос. Не можешь? Так кто бы по этому поводу что ни говорил, нам то что? Историю делают те, кто её ДЕЛАЕТ. Разговоры же — это пустое. К реальной политике они никакого отношения не имеют и вовек иметь не будут. Что до того, почему Эрдоган так выступил в ООН — это вообще вопрос не по адресу. Посчитал нужным и выступил. Звоните Эрдогану, спрашивайте. И, кстати, насчёт того, что ПУТИН и Россия должны по этому поводу делать… Звоните Путину. Ну, или Шойгу с Лавровым. Автор-то тут причём?! Что за манера, задавать риторические вопросы людям, не занимающим никаких официальных постов, чтобы вымучить из них невесть зачем советы начальству, которых они по своей инициативе давать не собираются, отчётливо понимая абсолютную бессмысленность этого занятия?

Особенно смешно, что когда отвечаешь журналистам на их особенно глупые, бессмысленные и затёртые до дыр вопросы именно так, это до такой степени их раздражает, что некоторые никаких комментариев к данной конкретной ситуации, турецкой политике в целом и российско-турецких отношениях уже и не слушают, обрывая разговор. Как было в прямом эфире с ведущим популярной радиостанции после того, как ему вежливо объяснили, что его вопросы изначально некорректны, так как не имеют ответов. Ну, не любят эти люди ощущать себя идиотами. Так сыграли б в умных. Может, оно и прокатило бы? Хотя… Единственный выход: не давать им вообще никаких комментариев. Есть у автора чёрный список средств массовой информации, с которыми он не общается, ну, так ещё одно радио в него добавится. Велик убыток, что ли?! Зато настроение сохранится.