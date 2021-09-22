Чей Крым?! история с географией и подвыподвертом

Чей Крым? — судя по всему, главный вопрос современности. Так все жабы на окружающем нас болоте по его поводу непрерывно квакают! И далеко не только на Украине, от Зеленского до Гордона (их интервьюера, а не нашего телевизионного журналиста, который в незапамятные времена с Соловьёвым общую передачу вёл). Тут нам и американцы всем Госдепартаментом опять строго-настрого указали, что не должно в Крыму было выборы в Думу проводить, ибо они его Россией не признают и вовек признавать не будут. И европейцы, скопом и порознь какие-то такие же глупости высказали. И турки, у которых всё нынешнее Приазовье, Причерноморье и этот самый Крым ещё князь Потёмкин двести с лишним лет назад отбирал, с Суворовым, Кутузовым и прочими знаменитыми русскими полководцами, строго-престрого на место указали…

При этом никто из них не говорит конкретно, чей всё-таки по их мнению этот самый Крым, если не российский, и их понять можно. Для Украины это ценный актив. Выгони оттуда местное население и, конечно, российский Черноморский флот, и сдавай его хоть НАТО, хоть персонально американцам, хоть туркам под военные базы — Россию под прицелом держать. Для турок тоже не вопрос. Какая-такая Украина? Екатерина Великая со своими адмиралами и генералами Крым у НИХ отбирала. Ну, формально у крымского хана, но де-факто у Османской империи. Он был их территорией. Отчего они в Крымскую войну и полезли его обратно забирать, вместе с англичанами, французами и итальянцами. Странно ещё, что немцы молчат, не претендуют. Тоже могли бы, памятуя начало войны и оккупацию Крыма…

В общем, претендентов, что грязи. Причём свои, которые, как на Крыме в 2014 году проявили себя, оказались никакие не свои, а самая, что ни на есть всамделишняя пятая колонна, тоже кому угодно отдать его готовы, лишь бы Путину, колорадам, ватникам и прочим путиноидам, к числу которых автор вполне относится, насолить. И много их, таких… Но провёл автор в эфире своей радиопередачи опрос на тему того, как ко всему этому шабашу относится средний радиослушатель. И из опроса этого выяснил много интересного. Особенно насчёт того, можно ли нам в Крыму было выборы в Думу проводить. Выборка — больше 3000 человек за полтора часа. Много. 93% вообще фиолетово, кто что про это говорит и пишет. Наш Крым, наши выборы, все, кому это не нравится, идут лесом. 2% негатива стесняется. 5% реагирует, но негативно. Могут и вломить…

Глас народа, может, и не совсем глас Б-жий, но учитывать его стоит. То есть, конечно, все те, кто считает, что Крым — это не Россия, вполне могут попробовать свои силы в игре «Ну-ка отбери». Отберёшь у нас Крым — твой будет. И? Что-то, желающих не видать. Американцы, турки, европейцы, Украина — ну же?! Нет никого. Как себя и окружающих словоблудием развлекать, так все в строю. Как до дела доходит — никого. Что до того, что кто именно из них насчёт Крыма признаёт или не признаёт… Всякая хрень такого типа есть вещь взаимная и обоюдоострая. К примеру, вдруг Россия перестанет признавать, что Калифорния, Флорида и Аляска — это Америка. Американцы же их у Мексики и Испании отжали, а у нас Аляску купили. Да и Гавайи, было дело, в Россию просились…

Значит, создать у нас тлинкитскую и канакскую области, сформировать их правительства в изгнании, назначить туда губернаторов и начать борьбу за возвращение наших исконных территорий, ныне оккупированных Соединёнными Штатами. Аляску же они у Российской империи купили? Так её нету, той империи. И СССР нету. А что деньги были уплачены, так Россия им те деньги может вернуть. До последнего цента! И, кстати, раз мы все эти земли не признаём частью Соединённых Штатов Америки, флот наш — те же субмарины с ядерными ракетами, имеет полное право в их прибрежных водах ходить. Они же хотят ходить у Крыма, считая, что это НЕ Россия? Ну и, в порядке взаимной любезности… Про Турцию вообще не говорим. Наши её так давно освоили — можно целиком в состав России забирать.

Чего нам одним Крымом или Сочи, Анапой и Таганрогом ограничиваться? Отродясь до такой степени туретчину в самых дальних её уголках, наши люди не осваивали, как сейчас освоили. И раз уж Эрдоган без Крыма жить не может, так и пускай теперь там живёт! Может, его Путин на пост губернатора Крыма назначит — с одновременной рокировкой с Аксёновым. Тому Анкару, этому Симферополь… Там, в Крыму, столько турок и без того лежит — больше 45 тысяч душ в одну только Крымскую войну они положили. Мало? Так не вопрос. Турки же историю вспоминать любят. В Гражданскую им краткосрочное пребывание в Баку 1132 жизни стоило. А уж если все потери считать, с Ивана Грозного до Идлиба и Карабаха… Не хочет Турция наши выборы в Крыму признавать — не вопрос. Учтём, запомним и непременно горячо поблагодарим. Пускай ждут теперь…