Брезгливая жалость

Когда в очередной, сто двадцать невесть какой раз, очередной европейский или американский политик или чиновник чего-то от России назойливо и занудно требует, неважно, из какого именно он ведомства, сколько ему лет и как его зовут — это сначала удивляет, потом раздражает, а потом вызывает брезгливую жалость. Ну — это как будто пьяный бомж, только что из лужи, тебе пытается что-то насчёт смысла жизни наставительно указать. При этом, сколько от него ни шарахайся, никак не отлипает, тащится и тащится за тобой, канючит и канючит, зудит и зудит, морализаторствует и не пойми чем грозит, как миссионер туземцу (с бомжами, а также европейскими и особенно американскими чиновниками разного уровня это частенько бывает). Очень противно.

Вот, опять в наш адрес Амос Хохштейн из Госдепартамента США по поставкам газа в Европу, которые надо непременно вести через Украину, срочно их увеличивая, своё до крайности ценное мнение высказал. Кто это такой, какого чёрта он вообще от России хочет и почему кто-то в нашей стране должен к нему не то, чтобы прислушаться, но и вообще его слушать?!, — хочется спросить, да некого. Почему поставки газа в Европу и маршруты, которыми он туда экспортируется должны кого-то в США интересовать? А если и так понятно, что это не их собачье дело, зачем вообще было рот открывать? Заранее приносим извинения всем представителям семейства псовых — автор никого из них не хотел обидеть, используя старинное, устойчивое и крайне популярное в русском языке идиоматическое выражение…

Вообще-то, конечно нехорошо сравнивать американских дипломатов с собаками — особенно если они что-то говорят России насчёт Украины. Они же это делают так искренне, стараясь наставить на путь истинный глупых и непросвещённых варваров! Правда, если собака на тебя вдруг из подворотни гавкнула, то она, может, просто от неожиданности это сделала, или запах твой ей чем-то неприятен, или хочет перед другими псами пофорсить. Ну, или ты зашёл на территорию, которую она считает своей. Какая-то её, собачья причина, для такого поведения есть. Когда то же самое делает американский дипломат… Впрочем, не исключено, что тут действительно работает привязка к территории, в сцепке с условным рефлексом: реагирование на определённые слова.

«Украина, поставки газа, Европа, Россия…», — в сочетании означают для госдеповского шмендрика, каковым в данном случае явился помянутый Хохштейн, а мог стать и кто угодно другой, хоть Блинкен, хоть Нуланд, хоть ещё кто, устойчивым сочетанием слов, типа намертво впечатанной в мозг команды дрессировщика, на которую все они реагируют определённым образом. Человек же, существо не только социальное, но и биологическое. Ну, природа в Хохштейне и возобладала. Было бы интересно провести научный эксперимент. К примеру, выработать в Госдепе рефлекс слюноотделения. Как им скажешь: “Крым — это Россия”, чтобы у всех там отходила слюна. Или на «Путин!», — они бы писались. А на «Донбасс», — вообще падали кверху животами и сучили конечностями.

Можно, если всё-таки Нуланд в Россию визу дадут, попробовать с неё начать. Говорить же с ней всё равно не о чем. Пробовали уже — не вышло из этого ничего хорошего, и не выйдет. А так, хоть какая польза будет, да и развлечение тем, на кого этот визит свалится (если свалится). Немудрящее это развлечение, Викторию Нуланд дрессировать, так другого же нет… Всё равно никакого позитива ни от неё, ни от других посланцев из Соединённых Штатов или Европы нам не светит. И, главное, чего при всём желании никак невозможно понять: если Европа, газ и Украина так всех в Америке беспокоят, так и поставили бы им свой «газ свободы» по каким угодно маршрутам! Денег бы немеряно заработали. Чего они к нам, как банный лист к з-днице со всем этим пристают?