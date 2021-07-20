{ 20 июля 2021 }

Обещание Петра Порошенко вернуть Крым

Рубрики: [Telegram]  [политика]  
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Обещание Петра Порошенко вернуть Украине Крым за год даже как-то особо не всколыхнуло. Мало ли, кто что кому на Украине обещает. Тем более, из её олигархов. Да ещё из тех, которые политиками были и в президентство, судя по всему, не наигрались. Такое трепло в других странах искать, не переискать. Днём с огнём не найти, а на Украину они все сбежались, как рыжики под ёлку. И, главное, что они со страной своей ни натворят, всё этим украинским президентам, Б-жья роса, от Кравчука до Зеленского. Словно не один их последний по счёту представитель, а все они в КВН играли. Клоунада, как стиль управления страной… Ну и, понятное дело, воровство. Но это само собой, как заведено. Уж на что в России воруют, но так, как на Украине, самозабвенно, с истинной страстью, с явным талантом к этому делу, и чтобы под корень…

Но это о другом. Между тем, украинские власти, и Порошенко там не исключение, начудили за время своего незалежного правления, начиная с Майдана, на пару Нюрнбергских трибуналов. Там и блокада Крыма, и развязанная ими гражданская война на Донбассе, и трагедия Одессы, и этноцид национальных меньшинств… Гитлер, и то на оккупированной нацистами территории СССР не запрещал по-русски разговаривать. Фантазии не хватило. И тут, что киевские власти это не сами придумали, а им всё это американские кураторы велели, ни разу неважно. Мало ли, что тебе, вымя сучье, президентское, велят? А ты дурной приказ мелкой шестёрки из Госдепартамента не исполняй, коли чуйка ещё осталась. И его начальства — тоже. Оно, как всерьёз прижарит, как тебя звать забудет, а тебе ж ещё выживать. Не простят.

Что до Порошенко и отмеренного им года на возвращение в состав Украины Крыма… Чего он так разгоношился, неясно. Под президентские выборы, что ли, старается? Так под них куда более матёрый, Аваков, вечный украинский силовик, с поста министра внутренних дел ушёл. У него и банда побольше, и опыт жёсткой игры есть. На Крым, правда, не хватит — в порошок сотрут, но Киев под себя подмять сможет запросто. Какой-такой Порошенко? Там что есть, кроме денег? А про то, чем тяжба булата и злата кончается, ещё классики писали. И в стихотворной форме, и в прозе. Украину, правда, жалко. И украинцев, которым, если так дальше пойдёт, придётся доживать до окончательного превращения их страны в Гуляй-Поле. Но это уже отдельный вопрос. Хотя иногда так хочется: рыпнулись бы их начальники в самом деле, что ли, у России Крым отбирать? А то всё обещают, обещают…

Евгений Сатановский


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