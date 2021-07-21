Олимпиаду не покажут

В Казахстане не покажут Олимпиаду. Об этом заявил государственный телеканал Qazsport. Правда, нужно уточнить, что в 2018 году казахи тоже тянули до последнего, подтвердили покупку только за два дня до открытия Игр.

«Причина заключается в том, что правообладатель установил цену лицензии на трансляцию Игр на 123% больше, чем в 2016 и 2018 годы», — пишет Qazsport и планирует освещать соревнования с помощью своих корреспондентов без прямых трансляций.

Не только Казахстан в таком положении. На территории Азии права на Олимпиаду продаёт японское агентство Dentsu. Оно до сих пор также не договорилось с вещателями Мьянмы, Туркмении и Вьетнама. С первыми двумя понятно — им не до Олимпиады. Вьетнам — тоже любитель затягивать покупку прав — в 2018 году они последними среди всех членов ФИФА купили права на чемпионат мира 2018 года. Как и в Казахстане причина в том, что страна большая, но беднее, чем кажется — не хочет платить много. Если Казахстан не договорится, то зрителям придётся пиратить и пользоваться VPN. И это в стране, которая сама претендовала на проведение Игр.

Что России до казахов? В России тоже считают, что за права платят слишком много. Жаров из «Газпром-Медиа» говорит, что нужно госрегулирование, меньше посредников, запретить покупать права иностранцам, и тогда удастся сбить цену и без проблем купить трансляции. Но в Казахстане как раз нет внутренних посредников, нет внутренней конкуренции за эти права, и всё равно проблемы. Вполне вероятно при текущем ухудшении экономической ситуации российские вещатели тоже будут покупать права последними в мире, когда олимпийский огонь уже будут подносить к чаше стадиона.